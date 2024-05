Decreto Agricoltura: Mattarella ha firmato

A dispetto dei rumour dei giorni scorsi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto agricoltura. Sono state prontamente smentite dunque le voci riguardo a un possibile rinvio della nuova legge alle Camere da parte del presidente della Repubblica. La notizia diffusa da alcuni media, che citavano il Quirinale come fonte, hanno trovato conferma nel commento del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Con la firma del decreto da parte di Mattarella "il mondo dell'agricoltura, della pesca e della produzione avrà a disposizione ulteriori strumenti per rafforzare le filiere italiane e proteggere i nostri prodotti, che sono sinonimo di eccellenza e qualità", dichiara in una nota Lollobrigida, che ringrazia "il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governo tutto per il risultato ottenuto".

"L'ampiezza degli ambiti toccati da questo provvedimento sono la dimostrazione della concretezza del Governo Meloni che ha come obiettivo primario quello di garantire agli agricoltori, ai pescatori e alle imprese certezze per il loro futuro. Il rafforzamento della nostra patria è un interesse comune", aggiunge il ministro che ringrazia anche il presidente Mattarella "per aver dato il via libera al testo e per le preziose interlocuzioni avvenute in questi giorni che, a dispetto di alcune malelingue, avevano come unico obiettivo quello di licenziare un documento perfetto in ogni sua parte".

In conclusione Lollobrigida "auspica che il Parlamento possa migliorarlo ancor più. Ancora una volta", afferma il titolare Masaf, "chi ha sperato nelle difficoltà del Governo Meloni non può far altro che prendere atto di come invece sia compatto, coeso e lavora esclusivamente per il bene e il futuro della nostra Nazione".