Fabrizio Dosi nuovo ceo di Frescobaldi

Il Gruppo Marchesi Frescobaldi ha nominato Fabrizio Dosi nuovo ceo. In qualità di amministratore delegato, Dosi supervisionerà i numerosi marchi del gruppo, tra cui il prestigioso produttore di Super Tuscan Ornellaia, la Tenuta Luce di Montalcino e il Domaine Roy & Fils in Oregon.

Dosi è entrato a far parte del gruppo come coo nel 2019: ha iniziato la sua carriera nella consulenza prima di passare al settore dell'orologeria di lusso, lavorando come direttore marketing senior presso Bulgari, prima di continuare sulla strada della moda, assumendo la posizione di GM Asia-Pacifico e poi ceo di Giorgio Armani Hong Kong. In seguito, è passato a Illy prima come presidente per l'Asia e poi come vicepresidente mondiale della sua business unit B2C.

Dosi, subito dopo la nomina, ha descritto il mondo del vino come una “vera e propria passione”, sottolineando il ruolo di “uno dei più importanti motori economici e culturali dell'Italia. Per questo -spiega- è un grande onore oltreché una significativa responsabilità guidare un gruppo così prestigioso, ed estendo i miei più sinceri ringraziamenti a tutta la famiglia Frescobaldi per la fiducia e il sostegno che mi ha sempre dimostrato”.

“Fabrizio Dosi -sottolinea Lamberto Frescobaldi, presidente del gruppo- è un punto di forza: è arrivato in Frescobaldi con una ricca esperienza nei settori più disparati, dalla ristorazione all'alta moda, per poi immergersi con passione nel mondo del vino. La sua capacità di vedere il mondo da posizioni diverse ci è stata di immenso valore e abbiamo beneficiato ogni giorno della sua grande generosità”.

Dosi succede a Giovanni Gedddes, che è entrato in Frescobaldi nel 1996 e ha annunciato il suo ritiro lo scorso autunno: rimarrà come membro del consiglio di amministrazione del gruppo.