Food&Science Festival apre con 140 eventi in programma

Ha preso il via stamattina il Food&Science Festival, la manifestazione promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da Frame-Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola che per tre giorni, fino a domenica 19, racconta gli intrecci – tema dell’ottava edizione – tra cibo e scienza. Oltre 140 appuntamenti a partire dalle 9 di oggi mattina, di cui tre in piazza Leon Battista Alberti, riservati alle scuole: il primo con i divulgatori scientifici famosi con il nome Non è la Zebra che hanno raccontato le distorsioni cognitive al ristorante, il secondo con Antonio Scalari, componente del Climate Media Center Italia, per una riflessione sul cambiamento climatico, e il terzo con la coppia formata da Enrica Favaro, medico specializzanda in Scienze dell'Alimentazione e Matteo Ghisolfi, performer e studente di medicina, che hanno guidato il pubblico di studenti in un viaggio ironico e divertente nel mondo della nutrizione invitando tutti a mettersi alla prova con un quiz interattivo per capire meglio come le scelte alimentari influenzino la nostra salute.

Economia, tecnologia e settore primario si sono incontrate al Teatro Bibiena durante il Forum delle Economie, Agrifood EXPerience a cura di UniCredit: di come nutrire il futuro tra competenze e nuove tecnologie. A cura di Syngenta è invece il primo incontro pomeridiano, "Open Science: dopo l’esperienza dello scorso anno", appuntamento a Palazzo della Ragione alle 14.30 con Massimo Scaglia, amministratore Syngenta Italia, Mauro Coatti, Technical Support Head Syngenta Italia, Francesco Manca, imprenditore agricolo e Luca Montanarella, componente del Joint Research Center della Commissione Europea per proseguire il viaggio sul tema dell’Agricoltura Rigenerativa e raccontare le esperienze concrete portate avanti dal alcune aziende del settore, tra traguardi e criticità affrontate.

Come da tradizione, infine, in programma alle 17 al Teatro Bibiena l’inaugurazione ufficiale dell’ottava edizione: a partecipare saranno Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova, Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia e Mattia Palazzi, sindaco del Comune di Mantova, presentati da Alberto Agliotti, Frame-Divagazioni scientifiche per il tradizionale taglio del nastro; il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, in collegamento, e il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, moderati in dialogo dal direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa; Caterina Avanza, responsabile agricoltura per Azione, Roberto Cota (Forza Italia), Angelo Ciocca, europarlamentare per Lega, Michele Antonio Fino, professore associato di Fondamenti del Diritto Europeo nell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Carlo Fidanza, europarlamentare Fratelli d'Italia, Silvia Fregolent, senatrice Italia Viva, capogruppo commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica e Irene Tinagli, presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, vicesegretaria vicaria del Partito Democratico, che moderati da Emiliano Audisio, Frame-Divagazioni scientifiche, risponderanno alla domanda In che direzione va l’Europa? in ambito agroalimentare, e Deborah Piovan, presidente della Federazione Nazionale Proteoleanginose di Confagricoltura, a cui sarà consegnato il premio “Agricoltura mantovana”, presentata da Beatrice Mautino, Frame-Divagazioni scientifiche.

Il Food&Science Festival non sarà solo conferenze e panel di approfondimento, ma anche mostre, installazioni e laboratori. Tra questi, Spazi gustosi, l’installazione a cura del dipartimento di Design del Politecnico di Milano in via Goito, i laboratori Smogville. Fino all’ultimo respiro a cura di Fondazione Umberto Veronesi alla Loggia del grano, Bilanciamoci, in Piazza Erbe, a cura di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Bio-detective, a cura di Multiversi e in collaborazione con Regione Lombardia in Piazza Leon Battista Alberti e Una goccia alla volta! a cura di Alkémica Cooperativa Sociale onlus in collaborazione con Gruppo Tea in Piazza Erbe.

Degustazioni d'alto livello quelle a cura di Consorzio Tutela Grana Padano (Grana Padano Dop: un tesoro da mangiare) in Piazza Concordia, Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano (A scuola di Parmigiano Reggiano) in Piazza Marconi e Granarolo (The Milk show – Giochi e laboratori sulla magia del latte) in Piazza Leon Battista Alberti.

