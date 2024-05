Plasmon, sempre più bio per l'infanzia

Plasmon mantiene la promessa e, a pochi mesi dal lancio di Plasmon Semplicemente Bio, completa la gamma biologica per offrire l’esperienza e la qualità Plasmon anche ai genitori che preferiscono affrontare lo svezzamento con prodotti biologici. Agli omogeneizzati ed ai frullati di frutta, si aggiungono infatti tre omogeneizzati di carne, un omogeneizzato legumi, due creme di cereali e due pastine, tutti prodotti necessari per preparare delle pappe gustose. In arrivo anche uno snack pensato per i più piccoli perché gustoso, ma non fritto e senza sale aggiunto.

I nuovi omogeneizzati Plasmon Semplicemente Bio sono consigliati dall’inizio dello svezzamento. Tre sono a base carne – manzo con carote, tacchino con patate dolci e pollo con fagiolini e zucchine – ed uno a base vegetale di soli piselli. Tutti si caratterizzano per l’assenza di sale e amidi aggiunti. Nuova è anche la pastina Plasmon Semplicemente Bio in due forme, paperelle e maccheroncini al grano duro e farro, consigliate a partire dai sei mesi. Ideali come base per la pappa anche le due creme ai cereali Plasmon Semplicemente Bio da preparare aggiungendo solo del brodo o del latte caldo. Una al farro e frumento e l’altra all’orzo e avena, sono vellutate soffici e lisce, consigliate dall’inizio dello svezzamento. Infine, i paff Plasmon Semplicemente Bio al mais e miglio: snack non fritti e senza sale aggiunto, senza glutine, e senza coloranti e conservanti, da offrire come merenda dagli otto mesi in su. Sono proposti in pratici sacchetti da 15 gr da tenere in borsa per uno snack comodo anche fuori casa. Inoltre, nel massimo rispetto per l’ambiente, le confezioni si riciclano comodamente nella plastica.

“Plasmon Semplicemente Bio nasce per rispondere alle esigenze di quei genitori che decidono di intraprendere lo svezzamento con prodotti biologici", spiega Elisa Cavestro, Head of local brands, portfolio e innovation di Plasmon, "e per offrire loro l’esperienza di oltre 120 anni nella nutrizione infantile e tutta la qualità di Plasmon, garantita da centinaia di rigorosi controlli che ogni giorno il team qualità Plasmon opera sugli ingredienti e sul prodotto finito”.

Plasmon Semplicemente Bio si inserisce in un mercato, quello bio, con un forte potenziale ma ancora poco sviluppato in Italia rispetto ad altri paesi, dove il giro d’affari è passato da 57M€ nel 2020 a 68M€ nel 2023 (Gfk+Iri Mat 07 2023). Plasmon, con la linea Semplicemente Bio, soddisfa i principali driver di acquisto dei consumatori che scelgono una alimentazione biologica, quali clean label (45%), sostenibilità ambientale (30%), made in Italy (63%) e naturalezza (47%) (Top box Gfk U&A Survey Baby Food May 2019 & 2023, sources Euromonitor e Mintel). On top rimane la fiducia (59%): Plasmon è il brand più amato e fidato con produzione in Italia e massimi standard di qualità riconosciuti dai consumatori baby food in Italia (Kantar Brand Health Tracker June 2023).

Referenze in gamma:

- Omogeneizzati Frutta Plasmon Bio. 2 vasetti da 80 g di omogeneizzato biologico ai gusti Mela, Pera, Pera Mirtillo e Banana Mela.

- Pouches Frutta Plasmon Bio. Una linea di pouches 100g da agricoltura biologica con gusti nuovi e gusti di sempre: Prugna, Mela Carota e Mango, Mela Fragola e Lampone; Mela e Pera.

- Omogeneizzati Carne Plasmon Bio. 2 vasetti da 80 gr di omogeneizzato ai gusti manzo con carote, tacchino con patate dolci e pollo con fagiolini e zucchine.



- Omogeneizzati Legumi Plasmon Bio. 2 vasetti da 80 gr di omogeneizzato biologico a base di piselli.

- Creme Cereali Plasmon Bio. Confezione da 200 gr di creme ai cereali preparate con ingredienti da agricoltura biologica.

- Pastine Plasmon Bio. Confezione da 300 gr di pastina realizzata con grano duro e farro biologici.

- Paff Plasmon Bio. Uno snack totalmente biologico con confezione da 15 gr riciclabile nella plastica.