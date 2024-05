Cirio: spot con Elio e le Storie Tese fino a fine giugno

L’Italia è la Terra dei Pomodori per eccellenza, patria di un prodotto fondamentale per la Dieta Mediterranea che Cirio – lo specialista del pomodoro 100% italiano sin dal 1856 – ha deciso di celebrare con una nuova e dirompente campagna di comunicazione. È on air da ieri, domenica 19 maggio, e vi rimarrà fino a fine giugno sulle principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali, il nuovo spot di Cirio dal titolo “La Terra dei Pomodori”. E proprio in mezzo ai campi coltivati e in sella ad un trattore, la celebre band Elio e le Storie Tese reinterpreta in maniera ironica, empatica e coinvolgente il grande successo della canzone La Terra dei Cachi, proponendo una inedita quanto divertente cover, destinata a lasciare il segno, con quel suo jingle inconfondibile e l’accostamento al mondo del pomodoro, in particolare alle Passate Cirio. Il nuovo spot, realizzato nella versione da 30 e 15 secondi, ha fatto il suo debutto con un’anteprima assoluta su Canale 5 nella serata di mercoledì 15 maggio, in occasione della finale di Coppa Italia di calcio maschile.

Cuore pulsante e fulcro della campagna di comunicazione, lo spot segna un punto di non ritorno nel percorso evolutivo di Cirio, come spiega Federico Cappi, direttore Marketing Retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio storico emblema del Made in Italy in tutto il mondo. “Il nuovo spot", dichiara Cappi, "contribuisce a innestare Cirio nel tempo contemporaneo, con una maggior vicinanza alla quotidianità di milioni di famiglie, le quali riconoscono Cirio come marca patrimonio del Paese, indissolubilmente legata alla storia del pomodoro, alla tradizione agricola e culinaria italiana”.

“In questo modo Cirio", aggiunge il direttore marketing, "si conferma in linea con il linguaggio della contemporaneità, come una marca capace di rinnovarsi e di non prendersi troppo sul serio, con una nuova immagine attuale, trasparente, fresca, che parla anche alle famiglie più giovani mantenendo la solidità e la credibilità che hanno accompagnato diverse generazioni”.

“La scelta di Elio e Le Storie Tese", sottolinea Cappi, "ci consente di accostare Cirio a degli artisti, molto popolari e conosciuti, punti di riferimento della musica italiana, capaci di parlare a più generazioni, incluse quelle più nuove”.

Il nuovo spot Cirio mette in risalto il concetto di trasparenza di filiera, concetto che è alla base della nuova immagine premium delle Passate Cirio: da inizio anno, infatti, le bottiglie delle gamme Verace, Rustica e Maremma Toscana si presentano a scaffale con l’etichetta che lascia vedere tutto il contenuto all’interno, assicurando al rosso del pomodoro l’assoluta prevalenza rispetto al packaging, così da valorizzare l’elevata qualità del prodotto. “La trasparenza è la cifra distintiva delle Passate Cirio, come ironicamente evidenziato nello spot da Elio, proiettato insieme ai componenti della sua band in un contesto agricolo di fantasia, nel bel mezzo di un campo di pomodori", aggiunge il direttore marketing Retail di Conserve Italia. "Trasparente e controllata è la nostra filiera agricola che fa riferimento a migliaia di agricoltori italiani, così come trasparenti e certificati sono i nostri processi di lavorazione, trasporto e commercializzazione dei nostri prodotti”.

Il nuovo spot, che si conclude con lo storico payoff “Dal 1856, come natura crea”, è realizzato dall’agenzia HUB09, che si è occupata anche del pack design delle Passate Cirio. La pianificazione media è curata da Life, agenzia di comunicazione integrata e indipendente, da tempo partner di Conserve Italia. La produzione è stata affidata a Movie Magic International.La campagna di comunicazione televisiva verrà affiancata da una pianificazione sulle principali emittenti radiofoniche e da una campagna social e digitale.

Guarda il video: