Mangiare in camper: utile vademecum per i "sapori in movimento"

Con numeri da capogiro - oltre 100.000 visitatori, 300 espositori e 110.000 metri quadrati di esposizione - il Salone del Camper si prepara a conquistare nuovamente il pubblico. L'appuntamento è fissato dal 14 al 22 settembre 2024 alle Fiere Parma, dove gli amanti del plein air potranno immergersi su tutte le novità del mondo dei veicoli ricreazionali.

Anche per la 15° edizione saranno in programmazione tantissime esperienze legate alle aree dimostrative “Enogastronomia & Lifestyle”, a partire da “Cucinare in Camper”, a cura di Unione Ristoranti del Buon Ricordo, l’associazione di ristoranti che salvaguarda le tradizioni regionali italiane. Per tutti i giorni del Salone del Camper saranno previsti (e prenotabili sul sito) diversi cooking show, dove i cuochi dell’associazione guideranno passo passo gli ospiti per la preparazione di piatti semplici e deliziosi, mettendo in risalto gli ingredienti tipici che i viaggiatori in camper possono scoprire lungo i loro itinerari.

A coordinare l'intera operazione sarà Luciano Spigaroli, segretario generale dell'Unione Ristoranti Buon Ricordo e titolare del Cavallino Bianco a Polesine Parmense.In attesa di conoscere tutte le attività in programma ecco alcuni suggerimenti su cucina in viaggio ed etica alimentare.

Un viaggio in camper è un'esperienza unica, un susseguirsi di esplorazioni emozionanti e panorami visti da un punto di vista differente. Per vivere appieno questa avventura è fondamentale prendersi cura di se stessi a partire dall’alimentazione. Il cibo sano è quindi “il carburante” che alimenta il corpo e la mente, fornendo l'energia e i nutrienti necessari per affrontare le giornate con vitalità e affrontare ogni sfida con il sorriso. Durante un viaggio in camper è facile cadere nella trappola di consumare cibi preconfezionati e poco salutari. Tuttavia, una dieta equilibrata, con alimenti ricchi di nutrienti come frutta, verdura, proteine e cereali integrali è essenziale per mantenere alti i livelli di energia e affrontare le giornate di viaggio e le attività all'aperto. Come preparare cibi sani in camper? Pianificare i pasti in anticipo e stilare una lista della spesa con cibi freschi e a lunga conservazione è fondamentale per evitare di ritrovarsi senza alternative sane durante il viaggio, evitando così snack, bibite gassate e cibi confezionati ricchi di zuccheri, grassi saturi e sodio, che possono appesantire e causare problemi digestivi.



Essere creativi durante una vacanza in camper o caravan è fondamentale per sfruttare al meglio le risorse limitate e per creare piatti gustosi e variati. On the road è probabile che si debbano fare compromessi rispetto agli ingredienti e agli strumenti di cucina normalmente disponibili; pertanto è utile avere la capacità di adattare le ricette in base a ciò che è più facilmente reperibile e ai gusti personali. Questo può significare sostituire ingredienti mancanti con alternative simili o regolare le porzioni e i tempi di cottura in base alla potenza disponibile. Durante un viaggio in camper, l'uso di tecniche di cottura alternative può aggiungere un tocco di avventura e creatività alla preparazione dei pasti. Provare metodi come la cottura su pietra calda, la griglia o il barbecue all'aperto non solo offre nuovi sapori e consistenze ai piatti, ma permette anche di sfruttare al meglio l'ambiente circostante.

Altre tecniche, come la vasocottura i barattoli ermetici o la marinatura con spezie e erbe aromatiche, possono migliorare l'esperienza ai fornelli "on the road". Questi metodi agiscono in varie ore ecco che basta preparare gli ingredienti prima di uscire: al ritorno in camper sarà sufficiente assemblarli in pochi minuti per avere un piatto gustoso. L’inventiva culinaria in camper può diventare anche un'opportunità per condividere momenti di gioia e svago con amici, familiari o altri viaggiatori. Preparare pasti insieme, organizzare picnic all'aperto o persino partecipare a sfide culinarie in campeggio, diventano veri momenti di connessione, rinforzano i legami durante il viaggio e saranno ricordi indelebili.