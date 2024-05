Nestlè: parte campagna corporate

E' stata denominata “Il nido che condividiamo”: è la nuova campagna corporate di Nestlé dedicata al mercato italiano che rilancia il posizionamento “Good food, Good life”, con cui il Gruppo esprime l'impegno in favore della Nutrizione, del Pianeta, delle Persone e del Territorio e che approfondisce la sua promessa, mostrandone il volto più emozionale e valoriale. In effetti, con una vasta scelta di brand e prodotti che accompagnano ogni momento della giornata, Nestlé è una presenza costante nelle case degli italiani. Prodotti che vogliono prendersi cura di chi li assaggia.

Una cura che fa parte di Nestlé sin dalle sue origini e che è impressa nel logo nato agli albori della sua storia. Era il 1868 quando il fondatore Henri Nestlé, trasferitosi in Svizzera dalla Germania, lanciò il logo della sua azienda appena nata, a partire dal significato del proprio cognome in tedesco: “little nest”, piccolo nido. Da allora Nestlé ha fatto una lunga strada, diventando l’azienda alimentare leader nel mondo, e presente in Italia da oltre 110 anni.

Il nido diventa così il simbolo e il senso profondo del suo impegno nella campagna integrata ideata da Serviceplan Italia, agenzia creativa parte della House of Communication di Milano. La campagna sarà On Air per tre mesi non consecutivi su Connected TV, YouTube e social media (Facebook e Instagram).

“Con questa nuova campagna abbiamo voluto tornare alle nostre origini e ai valori che sono alla base del nostro impegno quotidiano. Nestlé è un'azienda che affonda le proprie radici nella cura e nella protezione, concetti racchiusi nel nostro iconico logo del nido, metafora della famiglia, della nutrizione e della crescita, che riflette il nostro sforzo costante e il nostro impegno a garantire il benessere dei consumatori attraverso prodotti sicuri, sani e nutrienti”, ha dichiarato Manuela Kron, direttore Corporate Affairs e Marketing Consumer Communication del Gruppo Nestlé in Italia.

Da parte sua, Stefania Siani, Ceo e Cco di Serviceplan Italia, commenta: “È un onore per noi tradurre la storica vocazione del Gruppo Nestlé in una campagna che esplora il significato del suo logo. Perché la casa è il nostro nido, e il nido di Nestlé è la casa di tutti”.

"Nestlé lavora ogni giorno per offrire a miliardi di persone prodotti equilibrati e nutrienti, che sappiano rispondere ai nuovi stili di vita e alle crescenti esigenze dei consumatori", si legge in una nota aziendale. "Nell’ultimo anno abbiamo migliorato il profilo nutrizionale di oltre 500 prodotti tra alimenti e bevande attraverso un’intensa e costante attività di Ricerca e Sviluppo condotta dai suoi 23 Centri di Ricerca presenti in tutto il mondo. La gamma di prodotti Nestlé è costituita da alimenti per le diverse fasi della vita e per differenti bisogni, tra cui la nutrizione infantile, l’età adulta, prodotti a fini medici speciali per supportare l'invecchiamento in buona salute, alimenti a base vegetale e prodotti per gli animali domestici.

Guarda il video: