Birra Moretti: "Così come siamo": su YouTube torna la web series

Sei amici, un loft, solo storie sincere. È così che Birra Moretti decide di rilanciare “Così come siamo”, la web series che, attraverso i racconti inediti delle vite di sei protagonisti – Edoardo Ferrario, Matteo Paolillo, Gianluca Gazzoli, Ernia e Le Eterobasiche – ha l’obiettivo di ricordarci che siamo al nostro meglio quando riusciamo a essere noi stessi.Un progetto di rilievo nato per promuovere i valori del brand e parlare ai giovani attraverso storie di ispirazione, che incoraggiano lo stare insieme senza filtri.

I nuovi quattro episodi che, a differenza dell’anno scorso, saranno on air sul canale YouTube del brand in un’unica data, il 22 maggio, possono essere guardati in un’unica serata, da condividere insieme ai propri amici con una pizza e una buona birra fresca, ovviamente della famiglia Birra Moretti! Ed è proprio così che si incontrano i sei protagonisti di questa nuova stagione, in un ambiente familiare e accogliente, sorseggiando una buona Birra Moretti da condividere insieme, tra un pezzo di pizza e l’altro, raccontandosi con sincerità e senza timore di essere giudicati, per promuovere un messaggio fondamentale: tutto ciò che serve per stare bene è vivere la buona compagnia così come si è.

Il rapper Ernia confessa di aver capito fin dall’inizio che nel suo mestiere avrebbe dovuto dire la verità, sottolineando l'importanza di essere autentici e genuini nella propria espressione artistica. Le Eterobasiche riflettono su come la pressione sociale e le aspettative degli altri condizionino spesso i giovani. Quando riconoscono apertamente le loro insicurezze e ammettono di non essere perfette in ogni momento, abbracciano l'autenticità e la vulnerabilità. L'esperienza di Gianluca Gazzoli rappresenta, invece, un potente esempio di come superare la vergogna e accogliere la propria originalità. Quando Gianluca trova il coraggio di condividere apertamente la sua esperienza di avere un bypass al cuore, dimostra che la vera forza risiede nell'essere se stessi senza paura del giudizio altrui.

Matteo Paolillo ammette, poi, di aver affrontato momenti di sconforto e di dubbio prima di ottenere il suo primo ruolo importante e dimostra che è normale sperimentare fallimenti e incertezze lungo il cammino verso il successo. Infine, Edoardo Ferrario, comico di mestiere ma sé stesso nella serie, sottolinea l'importanza di sbagliare e imparare, perché il vero sviluppo personale è un processo di esplorazione e sperimentazione."Così come siamo" rappresenta più di una semplice serie web; è un viaggio attraverso le vite di sei individui autentici, ognuno protagonista delle proprie battaglie e trionfi.

Attraverso le storie dei suoi personaggi, Birra Moretti ricorda che la strada verso la felicità passa attraverso il coraggio di essere se stessi e ci ricorda che la vera forza risiede nell'accettare e celebrare la nostra unicità, proprio “Così come siamo”. La creatività e la produzione della web series sono state realizzate in collaborazione con Kiwi e Flu - Part of Uniting Group. La pianificazione media è a cura di Dentsu.

In allegato a questa EFA News un frame della nuova serie di “Così come siamo”.