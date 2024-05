Verso RiminiWellness 2024

È considerato il più grande manifesto per la promozione dei sani stili di vita, ma anche un evento che valorizza il patrimonio storico, culturale e turistico di un territorio di riferimento per lo sport e il benessere a livello globale. Parliamo di RiminiWellness in agenda dal 30 maggio al 2 giugno presso la fiera di Rimini e sulla riviera.

La manifestazione organizzata da Ieg-Italian exhibition group celebra l´intero ecosistema benessere in movimento: distribuita su 28 padiglioni, con oltre 300 brand espositori divisi in 6 aree tematiche: Active, FoodWell, Health, Fitness, Wellness, Steel. Quista 18a edizione punta sull´innovazione con un focus sulla longevità: "Feel Your Best" è, infatti, un invito a vivere bene in ogni momento, collegando corpo, mente e spirito con l´immagine simbolica del fiore di loto. Novità dell'edizione 2024 è la categoria Active Beauty, dedicata al mondo emergente di soluzioni e prodotti del settore della bellezza pensati unicamente per rispondere a precise necessità degli sportivi.

Con oltre 2.000 ore di allenamento previste, RiminiWellness porta in scena le nuove frontiere del fitness femminile con Curves, una rete di palestre per sole donne che offre un programma di allenamento a circuito di 30 minuti, e Extreme Training di Vida Macura Maglica, un programma intensivo di due settimane senza attrezzature. L´evento propone anche workout ad alta intensità come HYROX, che combina 8 km di corsa con 8 esercizi funzionali, e Metafit, un regime HIIT di 30 minuti.

Sono oltre 70 gli eventi settoriali previsti quest'anno per anticipare le nuove frontiere del wellness: grande attenzione al benessere integrato nel tessuto urbano e nelle strutture ricettive, con spunti per il real estate, il turismo e l´hospitality, per promuovere un approccio globale al benessere che integra sport, salute e qualità della vita in ogni aspetto della quotidianità. Quest´anno nella giornata inaugurale si svolgerà anche l´evento di The European House Ambrosetti |Osservatorio Valore Sport dal titolo ´Attività fisica, benessere, crescita: impatti e prospettive´.

RiminiWelness OFF

Come ogni anno la manifestazione offre un´esperienza immersiva per il benessere del corpo e della mente: il format innovativo dell´Oasi del Benessere include esibizioni di tecniche olistiche, conferenze e Yoga On Stage by ReYoga, con lezioni gratuite e talk di esperti. Dopo il successo della prima edizione, torna anche RiminiWellness OFF, il ´Fuorisalone´ del benessere e dello stile di vita, organizzato da IEG in collaborazione con il Comune di Rimini per offrire un´esperienza collettiva che unisce la fiera, il centro e la spiaggia in un cuore pulsante di attività. Con oltre 240 eventi che animano il litorale e i parchi cittadini, fino alla pittoresca Piazza sull´Acqua del Ponte di Tiberio, RiminiWellness OFF rafforza ulteriormente l´immagine di Rimini come hub di benessere accessibile e partecipativo.

OrtoRomi

Tra i protagonisti di questa 18a edizione spicca OrtoRomi, player dell’ortofrutta e attivo nella promozione della cultura del benessere: sarà presente alla kermesse con uno stand interattivo (n.162) situato nel padiglione B5 ed uno stand di vendita situato in zona Piscine est.

“Siamo entusiasti di partecipare anche quest'anno a Rimini Wellness, un evento che ci ha sempre dato ottimi risultati in termini di visibilità e contatti -spiega Martina Boromello, responsabile marketing e comunicazione OrtoRomi-. Per il 2024, puntiamo a rafforzare la notorietà del brand quale marchio di riferimento per alimenti genuini, buoni e salutari ed a coinvolgere in modo attivo il consumatore finale, attraverso attività di edutainment”.

All'interno di uno stand di 64 mq, i visitatori potranno partecipare a divertenti giochi sportivi come sfide di padel, minigolf e surf a terra. Chi giocherà, lasciando i propri dati, riceverà in omaggio il nuovo Estratto Più Proteico o quello Vitaminico, prodotti nati dalla collaborazione di OrtoRomi con esperti della nutrizione e dell’educazione alimentare. L’Estratto Più Proteico, con proteine idrolizzate del pisello e l’Estratto Più Vitaminico, con vitamine del gruppo D e del gruppo B, vanno ad arricchire la linea degli estratti funzionali affiancandosi all’Estratto Più Probiotico ed all’Estratto Più Sali Minerali lanciati lo scorso anno.

Presso lo stand dedicato alla vendita (24 mq), situato nella zona Piscine Est, vengono proposti:

una selezione delle Pausa Pranzo, insalate fatte con verdure di prima scelta da filiera corta e controllata ed ingredienti di alta qualità: la "Bianca" col pollo e salsa yogurt, la "Ricca" con noci e grana, la "Olivia" con tonno e olive, la "Greca" con feta greca e olive;

una selezione di estratti di frutta, 100% naturali, senza aggiunta di acqua, zucchero, coloranti e conservanti, nei gusti: frutti rossi, limone, melagrana, mirtillo, tropicale e zenzero;

gli estratti funzionali, ottenuti da frutta fresca, privi di coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti, e arricchiti con sostanze che contribuiscono al benessere dell’organismo: sali minerali, probiotico, proteico e vitaminico;

le salse, creme fresche e salutari, con etichetta corta: Guacamole (classico e piccante) e Hummus BIO (classico e mediterraneo).

Gruppo Felsineo

Altro protagonista attesa al RiminiWellness 2024 è il gruppo Felsineo, l’azienda bolognese, pioniera nella produzione di affettati 100% plant-based. Nello spazio espositivo di FelsineoVeg SB (Pad B5; stand 073) sarà possibile conoscere e degustare l’intera linea Good&Green, "caratterizzata da un elevato tenore proteico vegetale, ideale quindi per gli amanti dell’attività sportiva e per gli appassionati di uno stile di vita sano ed equilibrato, anche a tavola".

In luce la nuovissima gamma di affettati Good&Green Mopur Fitness al gusto di bresaola, pollo arrosto e lupino. Tutte le referenze dalla nuova linea contengono almeno il 30% di proteine vegetali, fondamentali per la crescita e il mantenimento della massa muscolare e sono un’ottima fonte di fibre, un macronutriente altrettanto importante per il benessere dell’organismo. Le vaschette Fitness sono disponibili nella versione ‘snack on the go’ da 50 g, comodissime da portare in borsa, ideali per uno spuntino proteico, veloce e gustoso, prima o dopo la performance sportiva. Grande risalto anche per Mopur One, il nuovissimo medaglione 100% vegetale, disponibile nelle due varietà al “gusto saporito” e al “gusto raffinato”.

Dall’etichetta corta e solo con materie prime naturali, tutte le referenze della linea Good&Green sono realizzate con il processo produttivo brevettato ed esclusivo Mopur "che combina lievito madre e farine a base di cereali e legumi: l’integrità degli ingredienti -sottolinea il comunicato ufficiale- è assicurata dalla fermentazione naturale e dalla cottura ad acqua".

“Le proteine svolgono un ruolo importantissimo per la nostra salute. In particolare, chi pratica attività sportiva ha l’esigenza di introdurre nella propria dieta un apporto proteico vegetale, necessario per un’alimentazione bilanciata -sottolinea Andrea Righi, Business unit director FelsineoVeg SB-. A RiminiWellness faremo esplorare alla ‘fitness community’ tutte le potenzialità nutrizionali e il gusto delle nostre referenze vegetali, in grado di assicurare il necessario contributo proteico in modo genuino, naturale e gustoso”.