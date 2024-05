Despar premiata ai “Plma’s 2024 International Salute to Excellence Awards”

Despar è stata nuovamente premiata ai “Plma’s 2024 International Salute to Excellence Awards” con due riconoscimenti assegnati ad altrettante referenze che confermano la qualità dell’offerta di prodotto a marchio dell’Insegna: si tratta delle “Frolle con ripieno ai fichi”, vincitrici nella categoria “Biscotti”, e le capsule caffè in alluminio “Bohème”, vincitrici nella categoria “Caffè”, entrambi della linea Despar Premium.

Per il decimo anno consecutivo Despar vede così premiati alcuni dei suoi prodotti private label da parte di Plma (Private Label Manufacturers Association) nell’ambito del “World of Private Label” International Trade Show di Amsterdam, tra le più importanti fiere di settore dedicate alla Mdd.

Nella motivazione dei riconoscimenti dell’edizione 2024 la giuria ha evidenziato alcuni dei tratti peculiari dei prodotti premiati: per le “Frolle con ripieno ai fichi” sono stati sottolineati il gusto e la qualità del packaging, mentre le capsule di caffè in alluminio “Bohème” sono state apprezzate in particolar modo per la qualità, la riciclabilità delle capsule, il design della confezione e il giusto prezzo.

Entrambi i prodotti che sono saliti sul gradino più alto del podio nelle categorie di riferimento appartengono a Despar Premium, la linea a marchio che identifica i prodotti che rappresentano eccellenze gastronomiche e specialità locali selezionate per offrire il meglio della tradizione italiana, proponendo un’ampia gamma di referenze Dop e Igp con sapori unici legati ai territori di origine.

I prodotti Despar premiati sono stati selezionati dalla giuria internazionale della Plma tra 550 referenze provenienti da 72 retailer di 23 paesi suddivise in 79 categorie. I prodotti sono stati giudicati in base a concept, gusto e aspetto, packaging, oltre che per il rapporto qualità/prezzo.

“Siamo orgogliosi che, anche in questa edizione del premio, i nostri prodotti a marchio siano stati apprezzati e premiati dalla giuria", ha commentato Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia. "E’ un’ulteriore conferma della centralità della Mdd per la nostra Insegna e del lavoro svolto sulle nostre linee di prodotti a marchio che ci vede ogni giorno impegnati per una costante implementazione dell’assortimento in un’ottica di innovazione, sostenibilità e massima qualità, con l’obiettivo di soddisfare i nostri clienti in segmenti di mercato sia mainstream che di nicchia. Il fatto che ad essere premiati siano due prodotti del marchio Despar Premium, inoltre, è una testimonianza in più del percorso intrapreso nello sviluppo della nostra Mdd che punta sulla qualità, la valorizzazione delle specialità regionali italiane e sulla competenza dei produttori, anche microlocali, che selezioniamo per le nostre referenze. La Mdd continuerà a essere un pilastro fondamentale della nostra strategia di sviluppo: nell’anno passato il prodotto a marchio ha raggiunto un fatturato al pubblico per 1 miliardo di euro e il nostro obiettivo è di continuare a lavorare nello sviluppo e nell’innovazione per raggiungere entro il 2025 una quota di mercato dei nostri prodotti Mdd del 25%, per far sì che il prodotto a marchio diventi sempre di più una cifra distintiva di Despar ed elemento di riconoscibilità della nostra Insegna".

Nelle passate edizioni dei Plma hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sia vini (dal Valdobbiadene di Cartizze al Franciacorta, dal Nebbiolo delle Langhe al Doc Conte del Doss Franciacorta Doc Pas Dosè Biologico, al Pintisanto Primitivo di Manduria Doc 2019), che yogurt (Yogurt Drink Despar Vital), che conserve (Filetti di Branzino in Olio d’Oliva Despar Premium, Caponata di Sicilia Despar Premium), oltre che un prodotto del mondo non food (XMe Spazzolino con setole al Carbone Attivo), a conferma della centralità che la Private Label riveste per Despar.

I dati a progressivo aprile 2024 mostrano per Despar una quota di mercato Mdd pari a 23,6%, in crescita di 1,3 punti rispetto al pari periodo dell’anno precedente.Un percorso di sviluppo raggiunto anche grazie alla partnership con più di 400 fornitori, di cui oltre il 97% sono italiani e contribuiscono al rafforzamento della filiera produttiva nazionale, con cui l’insegna collabora per i prodotti a marchio. Oggi sono 16 le linee Mdd Despar per un totale di oltre 4.700 referenze, che permettono di soddisfare ogni esigenza di spesa. Nel 2024 è previsto il lancio di oltre 200 nuove referenze, oltre all’aggiornamento delle linee esistenti, guardando alle nuove tendenze del mercato e a segmenti con spazi di crescita interessanti quali gli assortimenti premium e specializzati, i prodotti a più alto contenuto proteico o l’ambito dei prodotti di fascia medio alta che valorizzano le filiere corte e i prodotti tipici locali che da sempre sono nel Dna dell’Insegna.