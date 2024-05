Macfrut 2024: bilancio positivo per l'India

Incontri di business, attività di networking, relazioni commerciali. Bilancio positivo per l’India a Macfrut per la prima volta presente con un padiglione nazionale, coordinato da Apeda, la principale autorità che riveste un ruolo centrale nelle esportazioni e nella promozione dell'agricoltura e dei prodotti alimentari del grande stato asiatico. Fondamentale nella partecipazione dell’India a Macfrut è stata la collaborazione dell’Ambasciata Italiana a Delhi che ha fornito tutto il suo supporto nel corso dell’evento.

“Macfrut funge da evento principale per il settore ortofrutticolo, dal momento che attira partecipanti da tutto il mondo, tra importatori, esportatori, grossisti, dettaglianti e professionisti del settore", spiegano da Apeda, tracciando un bilancio della presenza in fiera. "La nostra partecipazione è stata positiva in un contesto favorevole che ha visto incontri B2B, attività di networking, opportunità per fare conoscere i nostri prodotti innovativi, facilitando partenariati commerciali e collaborazioni. Ci siamo presentati insieme anche a 10 esportatori di mango, uva da tavola e melograno che hanno ottenuto ottimi riscontri nel corso della fiera”.



L'India è stata incoronata come il “granaio” del mondo grazie al suo patrimonio agricolo. Dalle zone temperate a quelle tropicali, dalla linea delle nevi alle pianure, dalle regioni aride a quelle costiere, le varie zone climatiche dell'India offrono una grande varietà di frutta e verdura da servire in tutto il mondo.

Il padiglione indiano a Macfrut è stato inaugurato dall'onorevole Akash Gupta, consigliere indiano presso l’Ambasciata dell’India a Roma. Oltre a visitare gli stand, Akash Gupta ha partecipato a diversi incontri con alcune delle principali personalità del mondo degli affari e degli acquirenti globali, incoraggiando gli esportatori a concentrarsi sull'aumento della cooperazione agroalimentare indo-italiana attraverso queste interazioni.

“Il nostro è un format di filiera che ci rende unici e rappresenta una grande opportunità per tante realtà internazionali", spiega il presidente di Macfrut Renzo Piraccini. "Come nel caso dell’India, grande produttore di ortofrutta ma anche importante importatore soprattutto dall’Europa di alcune tipologie di prodotti e in particolare di tecnologie dal nostro Paese. Ringrazio Apeda e l’ambasciata per la loro presenza a Macfrut in un’ottica di valorizzazione internazionale della filiera”.