Despar Nord è "green" al 95,9%: risparmio emissioni al 64,3%

Ultimo report integrato fotografa i frutti di 30 mln euro di investimenti in dieci anni in tema di efficientamento energetico e riduzione dell'impatto ambientale

Despar Nord (Aspiag Service), la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha presentato il Report Integrato 2023. Un documento che illustra come l’azienda crea valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui opera e che consente di rappresentare i progressi e i traguardi raggiunti in termini di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

La strategia Esg di Despar Nord è allineata agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda Onu 2030; in particolare l’azienda ha individuato sette obiettivi come linee guida prioritarie della propria strategia di crescita sostenibile: salute e benessere, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico.

“La responsabilità verso, l’ambiente, i collaboratori, la comunità e il territorio è il pilastro fondamentale che guida la strategia di valore della nostra azienda e che viene raccontata nel Report Integrato", ha commentato Angelo Pigatto, direttore Relazioni Sindacali, Sostenibilità e Sicurezza di Despar Nord (Aspiag Service). "Il 2023 è stato un anno di traguardi: abbiamo infatti festeggiato il decennale dall’ottenimento della certificazione Iso 14001, con cui si certifica la qualità del nostro sistema di gestione ambientale, un traguardo frutto di un lavoro corale che ha coinvolto i nostri collaboratori e tutti i nostri stakeholder. Abbiamo poi continuato a lavorare per ridurre gli impatti ambientali della nostra rete vendita e dei nostri siti, integrando nuove tecnologie utili al risparmio energetico e al controllo dei consumi. Abbiamo inoltre ottenuto la certificazione Family Audit per la nostra sede di Mestrino che qualifica un’organizzazione attenta alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro e di sviluppo dei collaboratori, e confermato la certificazione Iso 45001 per tutte le unità operative quale Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro A questo si aggiungono le moltissime iniziative di responsabilità sociale che abbiamo scelto di sostenere per accompagnare la crescita del territorio e delle comunità in cui ci operiamo. Si tratta di traguardi importanti che rappresentano uno stimolo ulteriore per accrescere il nostro impegno per la costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile, mettendo radici nei territori in cui siamo presenti e portando valore condiviso”.

Despar Nord ha adottato negli anni un sistema di gestione ambientale mirato al miglioramento continuo delle performance aziendali che hanno impatto sull’ambiente, ottimizzando l'uso delle risorse per ridurre sprechi, rifiuti ed emissioni. A testimonianza di questo impegno, nel 2023 l’azienda ha celebrato 10 anni della certificazione Iso 14001, ottenuta nel 2013 come prima azienda della grande distribuzione organizzata in Italia.

Dal 2013 al 2022, Despar Nord ha investito oltre 30 milioni di euro nell'efficientamento energetico e nella riduzione dell'impatto ambientale. Nel 2023 ha aumentato di 9 unità i siti certificati Iso 14001, arrivando a 71 tra punti vendita, sedi, piattaforme logistiche e il polo agroalimentare Agrologic.

Dal punto di vista dei consumi energetici, l’azienda ha scelto di adottare soluzioni più green attraverso l’installazione nei punti vendita di nuova apertura e nelle ristrutturazioni di impianti fotovoltaici e pompe di calore ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie a gas.

Con riferimento alla riduzione delle emissioni, Despar Nord utilizza impianti di refrigerazione a CO2 ad alta efficienza, riducendo le emissioni da gas refrigeranti. Dal 2014, inoltre, l’azienda acquista certificati di garanzia di origine in riferimento all’energia elettrica impiegata: nel 2023 ha utilizzato energia green per il 95,9%, risparmiando il 64,3% delle emissioni Scopo 2 - market based, rispetto al 2022.

La costante attività di formazione e sensibilizzazione dei collaboratori che hanno la responsabilità della corretta differenziazione dei rifiuti generati durante le attività ha inoltre permesso l’invio a riciclo del 76,6 % dei rifiuti prodotti.

L’innovazione ambientale passa poi anche per le pratiche di riqualificazione urbana sostenibile. Despar Nord, infatti, predilige per le nuove aperture una strategia di recupero e riqualificazione di edifici storici e di aree urbane dismesse, con l’obiettivo di restituire alle comunità zone inaccessibili, evitare il consumo di suolo, valorizzare edifici ed elementi architettonici di pregio e innescare un circolo virtuoso attraverso la collaborazione con aziende del territorio. Ne sono un esempio i punti vendita Eurospar di Santarcangelo di Romagna e di Cremona aperti nel 2023 che hanno permesso di recuperare e riqualificare aree urbane dismesse.

