Cheeky: accordo Civ-Culdevco per una nuova pera

Il Consorzio Italiano Vivaisti (Civ) ha recentemente sottoscritto con Culdevco (Pty) Limited un Contratto di Master Licencing Esclusivo di sperimentazione e sviluppo commerciale della varietà di pero CapeRose/Cheeky per il Territorio Europa, Turchia ed Israele. La varietà è stata creata e sviluppata dal Consiglio di ricerca agricola del Sudafrica (ARC) e concessa in esclusiva a livello globale al gruppo Culdevco (Pty) Limited che da anni sta registrando in Sudafrica ottimi riscontri agronomico-produttivi con frutti commercializzati a livello internazionale.

Culdevco nella persona del suo direttore generale Mishkaat Anderson sottolinea di “aver individuato nel Civ il Partner ideale per poter sviluppare il progetto nel mercato europeo e per alcuni paesi del bacino mediterraneo. "Cheeky® rappresenta una concreta risposta alle esigenze dei produttori del mercato con ottima produttività, rusticità della pianta e dei frutti dall'aspetto attraente e dimensioni generose che soddisfano le esigenze del mercato e dei consumatori”. L'obiettivo del Civ è infatti da sempre quello di sviluppare ed offrire sul mercato nuove varietà che possano rispondere alle esigenze del produttore e dei consumatori attraverso soluzioni innovative, volte a ottenere un prodotto di ottima qualità e sostenibile per l’intera filiera di produzione/distribuzione.

“È indubbio che il settore pericolo negli ultimi anni sia in forte sofferenza tanto per la scarsa innovazione delle colture quanto per oggettive criticità produttive", dichiara Il presidente Civ Mauro Grossi. "Tra i fattori che stanno contribuendo al calo della produzione troviamo le condizioni legate al cambiamento climatico e la siccità, che hanno colpito le zone maggiormente vocate alla produzione italiana, nonché l'aumento delle patologie fungine in particolare nell’areale mediterraneo. I risultati ottenuti sin ora dal nostro ufficio tecnico sono positivi, specialmente riguardo a tolleranze riscontrate sia su Ticchiolatura che Alternaria. In quest’ottica, il Civ ha ritenuto che questo accordo di collaborazione con il partner sudafricano Culdevco sia un primo tangibile segnale di controtendenza per poter affermare la varietà CapeRose/Cheeky anche a livello europeo dopo l’affermazione del progetto in Sudafrica dove la varietà ha confermato interessanti caratteristiche distintive di ampio respiro internazionale con esportazione in diverse aree strategiche come Europa, Middle East e Far East –facendone un caso di successo nel suo paese d’origine”.

Grossi e Anderson affermano che “la nostra partnership rappresenta una opportunità unica affinché Cheeky diventi un importante progetto di filiera produttiva destinato ad essere condiviso con i più importanti player europei con lo scopo di sopperire all'attuale carenza di prodotto pericolo sul mercato, principalmente dovuta alla scarsa qualità e quantità di produzione ed offerta commerciale.”.Attualmente, la varietà è oggetto di prove sperimentali avanzate presso i più importanti gruppi operanti nelle aree maggiormente vocate in Spagna (Lérida, Estremadura) ed in Italia (Emilia Romagna e Piemonte).