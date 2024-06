Colussi acquista la maggioranza della tedesca Dr. Karg's

Presentato a Milano il libro “Colussi 1791. Una ricetta di famiglia”, ad opera di Simone Marzari e Massimo Orlandini, edita da Silvana Editoriale.

Colussi ha acquistato la maggioranza della tedesca Dr. Karg's, fra i produttori di snack salutistici con sede a Schwabach, alle porte di Norimberga. L'annuncio questa mattina a Milano, nel corso della presentazione della monografia “Colussi 1791. Una ricetta di famiglia”.



L'operazione unisce i punti di forza e l'eredità di due aziende a conduzione familiare e pone le basi per una maggiore crescita e innovazione nel settore degli snack salutari. “Ora potremo arrivare nella distribuzione moderna tedesca sia con Karg’s che con Misura – ha dichiarato il ceo Giacomo Colussi –. Per noi si apre una grande opportunità”.

Il valore del deal non è stato reso noto. Il fatturato di Dr. Karg's non compare nel sito dell'azienda, ma secondo varie fonti si aggirerebbe sui 5 milioni di euro.



Con valori condivisi come la promozione di opzioni di spuntini salutari, l'utilizzo di ingredienti naturali e l'offerta di esperienze indulgenti, questa partnership combina l'esperienza di Dr. Karg negli snack salutari cotti al forno con l'eccellenza di Colussi nel settore dei prodotti da forno salati e dolci per offrire ai clienti una gamma più ampia di prodotti naturali, sani e gustosi. La partnership tra Dr. Karg's e Colussi segna un nuovo capitolo nelle rispettive storie e riafferma il loro impegno a fornire prodotti e servizi ai loro clienti.



La partnership tra Dr. Karg e il Gruppo Colussi potrebbe consolidare una posizione di leadership nei settori degli snack da forno per la salute e il benessere in vari mercati. Inoltre, sfruttando la presenza sul mercato di Dr. Karg in Germania, sarà possibile introdurre con successo i prodotti Colussi, simbolo iconico dell'esperienza italiana nei marchi salutari e golosi, ai consumatori tedeschi.

Nel 2023 il gruppo Colussi ha registrato un valore della produzione di 409,2 milioni di euro, un Ebitda di 43,5 milioni e un utile netto di 10 milioni. Nel portafoglio ci sono i brand Colussi (prodotti da forno), Misura (benessere alimentare), Sapori 1832 (dolciari toscani), Agnesi e Plin (pasta), Vialetto (cioccolato). Il 51% dei ricavi arriva dai prodotti da forno, il 36% dalla pasta, il 7% dal cioccolato e il resto da vari prodotti. Le private label incidono per il 30% del turnover.

Il gruppo conta su sei stabilimenti in Italia: Petrignano d’Assisi, Barberino Tavarnelle, Fossano, Leini, Villanova d’Albenga e Arquata Scrivia. Inoltre Colussi distribuisce la frutta conservata a marchio Del Monte.

L’azienda controlla vari pastifici in Romania e Russia e una società commerciale in Vietnam. “Vogliamo ancora crescere all’estero - ha aggiunto Colussi - e in particolare nei paesi più vicini all’Italia”. Il 57% del fatturato Colussi è generato in Italia e il 43% all’estero.

Tornando alla monografia “Colussi 1791. Una ricetta di famiglia”, ad opera di Simone Marzari e Massimo Orlandini, edita da Silvana Editoriale, essa racchiude la testimonianza di una incredibile storia familiare fatta di passione, spirito imprenditoriale e resilienza, contraddistinta dal forte legame che ha portato nei secoli generazioni di Colussi a realizzare un percorso lungo e virtuoso, partendo dai forni e dalle botteghe veneziane per diventare oggi uno dei gruppi industriali del settore alimentare più conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo.

“Il volume è frutto di oltre tre anni di ricerca, che ha visto gli autori, in costante rapporto con la famiglia Colussi, impegnati nell’individuazione, nello studio e nella consultazione incrociata di molteplici fonti provenienti da archivi (pubblici, ecclesiastici, aziendali e privati), collezioni di materiali pubblicitari e di packaging, da risorse, anche rare o inedite, in campo bibliografico, iconografico e filmico. Le pagine evocative di questo libro riportano alla luce le origini dei Colussi e della loro attività imprenditoriale, svelando una storia che risale a più di tre secoli fa.

“Con questa monografia vogliamo condividere con orgoglio ed entusiasmo la lunga e affascinante scoperta delle origini della nostra famiglia, svelando una storia che risale a più di tre secoli fa. Abbiamo percorso questo itinerario, lungo e appassionante, spinti da una motivazione forte: dare merito alle generazioni che ci hanno preceduto. Il segreto della longevità della nostra azienda risiede nell’efficace lavoro di tutte le persone coinvolte in ogni fase della nostra storia” - ha affermato Angelo Colussi Serravallo, Presidente di Colussi S.p.A. - “Il nostro passato ci serve da guida preziosa per il presente e da fonte di ispirazione per il futuro, per continuare ad evolverci nella ricerca dell’eccellenza mantenendo vivi i valori di un tempo: la qualità, l’autenticità, l’innovazione e la sostenibilità”.