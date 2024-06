S.Pellegrino celebra 125 anni con la nuova etichetta special edition

S.Pellegrino celebra l’anniversario dei 125 anno con una special edition dedicata al mondo della ristorazione. Il look è nuovo ma l'acqua è sempre la stessa, sottolinea il comunicato della società: "l'eccellente" S.Pellegrino, l’acqua dalla stella rossa che "da 125 anni è icona del made in Italy sulle tavole di tutto il mondo". Per festeggiare un "compleanno speciale", l'azienda lancia la nuova etichetta in edizione limitata dedicata al mondo della ristorazione, pensata per valorizzare l’esperienza dei momenti conviviali a tavola, in sostituzione alle bottiglie di vetro standard nell’out of home a partire da giugno 2024.

L’iniziativa si aggiunge a un percorso ricco di iniziative dedicate al legame storico di S.Pellegrino con il fine dining e il mondo dell’alta gastronomia. "La Special Edition - sottolinea la nota- renderà ogni momento a tavola un'esperienza culinaria straordinaria": un tributo al patrimonio di 125 anni dell’azienda ma anche una manifestazione tangibile dei valori promossi dalla campagna “Porta il meglio di te”, che mette al centro le persone per le loro specifiche passioni, per i loro talenti e per le loro caratteristiche, celebrando i momenti che si vivono in compagnia. Un messaggio in "perfetta sintonia con i valori del brand e basato sul concetto del piacere dello stare insieme". Attraverso la speciale etichetta, ogni bottiglia diventa così un simbolo di convivialità ed eccellenza culinaria, esaltando la storia di quest'acqua che, da 125 anni, "con le sue delicate bollicine rende la vita più frizzante e invita ognuno di noi ad esprimere il meglio di sé a tavola".

In occasione dell’anniversario, S.Pellegrino ospiterà anche un ciclo di appuntamenti presso una selezionata rosa di ristoranti d'alta cucina, dal nord al sud Italia, celebrando la tradizione e l'eccellenza gastronomica italiane in un contesto esclusivo e raffinato. Protagonisti dell’esperienza saranno gli indirizzi:

Primo Restaurant (Lecce), 1 stella Michelin,

Dalla Gioconda (Gabicce Monte, PU), 1 stella rossa e una stella verde Michelin,

Andrea Aprea (Milano), 2 stelle Michelin,

177 Toledo (Napoli).

La consapevolezza dell’importanza di creare un sistema integrato e costruire connessioni che possano alimentare una comunità sempre più solida e inclusiva ha permesso di dare il via a progetti globali come la S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma dedicata alla formazione e al supporto dei giovani talenti della gastronomia. Da sei anni, la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition unisce nazioni e culture gastronomiche diverse, promuovendo la diversità, la creatività e l’innovazione.

Presente in oltre 150 Paesi, attraverso progetti come la S.Pellegrino Young Chef Academy, l'azienda si impegna a "sostenere e ispirare le nuove generazioni di talenti. Con uno sguardo al futuro della ristorazione" rafforzando "connessioni e alimentando una comunità sempre più solida, mantenendo saldo il suo impegno per la costruzione di un settore culinario vibrante e appassionante".