Italiani in cucina preda dalla cubetto-mania

È sinonimo di simmetria, equilibrio e perfezione. In matematica indica la terza potenza di un numero, in geometria diventa la misura del volume e dunque dello spazio, per molti rimanda all’idea del gioco e del rompicapo. Parliamo del cubo, il poliedro a sei facce uguali che ha rivoluzionato la storia dell’uomo, dall’architettura al design, dall’arte alla moda, fino alla cucina, vero e proprio "laboratorio" di idee dove per quasi 1 italiano su 2, ossia il 48,1%, questa forma si associa ai cubetti di salumi.

Per molti la forma del cubo rimanda senza dubbio anche al ghiaccio e al formaggio a cubetti, ma anche alla verdura surgelata e alla frutta candita. A dimostrarlo è l’indagine di AstraRicerche per Negroni, condotta su un campione di oltre 1.000 italiani di età compresa tra 18 e 65 anni, che conferma il marchio della Stella tra i top brand più amati e conosciuti in assoluto dagli intervistati, apprezzato soprattutto per la sua elevata qualità, valore indicato da quasi il 50% degli intervistati, e per la piacevolezza del gusto dei prodotti, altro valore indicato dal 48,4% dei consumatori. Non a caso è leader nella salumeria italiana di alta qualità con una gamma di prodotti che comprende anche i salumi in cubetti, protagonisti della nuova partnership di Negroni con Al.ta Cucina, la più grande community di cuochi amatoriali d'Italia con oltre 5 milioni di persone attivi sui propri canali social. Una collaborazione nata per celebrare il ‘Piacere al cubo’ in cucina che si apre con le ricette firmate da Samantha Puleo (Il mio piatto a colori), Arianna Rallo (Sapore di Arianna) e Maria Stella (Burrata e pistacchi).

Secondo lo studio i cubetti di salumi piacciono a 9 italiani su 10. Sono i cubetti di pancetta affumicata, tuttavia, i più amati, al primo posto in assoluto per il 27,9% degli intervistati, seguiti dai cubetti di guanciale, scelti dal 26% del campione, e dai cubetti di prosciutto cotto, indicati dal 21,7% del campione. Sono due, in particolare, gli elementi distintivi che più di tutti strizzano l’occhio al gusto e al divertimento, rendendo i cubetti di salumi gli alleati perfetti in cucina: per il 44,6% degli italiani rappresentano una buona idea per dare sapore ai piatti in modo semplice e veloce. Elemento che vale un po’ più per le donne, al crescere dell’età, e nelle regioni del Nord Italia. Mentre per oltre il 40% sono la soluzione ideale per chi ama “spadellare”, soprattutto uomini, over 35enni e nel Nord-Est, ma sono anche una parte fondamentale dei piatti preferiti da cucinare (31,1%) o da mangiare (30,7%) e un elemento in grado di dare una consistenza diversa al piatto rendendo più interessante l’esperienza gustativa (29,9%).

Versatili, immancabili in cucina, consistenti, belli da vedere e da condividere. È questo l’identikit dei cubetti di salumi che secondo l’opinione comune degli italiani sono un elemento ida usare in cucina in tanti modi diversi per l’80% degli intervistati; un must have da tenere sempre a portata di mano (78,3%); perfetti per piatti gustosi e da condividere nelle tavole delle feste (77,3%); prodotti che tengono bene la cottura e non perdono consistenza (73,4%); elementi da usare come elemento decorativo nelle preparazioni (68,6%) e da fotografare per piatti “instagrammabili”.

Tra chi ama cimentarsi ai fornelli con ricette ricercate oppure con preparazioni semplici e veloci, il ‘denominatore comune’ per il 92% di coloro che cucinano è in ogni caso rappresentato dai cubetti di salumi. I più utilizzati? Secondo l’indagine AstraRicerche per Negroni, sono i cubetti di pancetta affumicata (59,3%), seguiti da quelli di prosciutto cotto (43,2%) e di guanciale (41,5%). Le ricette più amate a base di cubetti di pancetta affumicata sono la frittata di uova con pancetta (45,8%) e le torte salate (42,7%). I cubetti di prosciutto cotto sono più apprezzati in primi e secondi piatti freschi e leggeri. Se parliamo di pancetta dolce, invece, i piatti preferiti sono gli intramontabili a base di pasta, come carbonara (54,2%) e amatriciana (46,2%).