Fallisce Soa, la gdo del sud perde un protagonista

Prima è toccato ad alcune delle sue cooperative, dichiarate fallite. Adesso, il tribunale di Bari ha detto stop alla casa madre, Soa soluzioni logistiche, gigante della supply chain del Sud, con sede ad Alberobello, in provincia di Bari e un business che comprendeva le consegne ai supermercati del meridione. Usiamo l'imperfetto perché ieri il Tribunale di Bari ha dichiarato la liquidazione giudiziale, cioè in soldoni, il fallimento, di Soa consortile che per anni è stata la maggiore piattaforma logistica pugliese a servizio della gdo.

Per non interrompere queste forniture ai supermercati, i giudici della Quarta sezione civile, presidente Raffaella Simone, hanno autorizzato i curatori all’esercizio provvisorio: la decisione serve a fare in modo che l'azienda possa portare a conclusione gli ultimi contratti in essere, quelli che impegnano circa 200 dei 2.400 addetti inizialmente in carico al consorzio.

Il tribunale di Bari, dunque, ha accolto l’istanza presentata a novembre dal pm Lanfranco Marazia che, con la collega Desirèe Digeronimo ha condott l’inchiesta nei confronti del patron della società, Oronzo Angiuli, 60 anni, di Alberobello: a suo carico, l'anno scorso, la magistratura ha disposto il sequestro di circa 60 milioni di Euro per presunte frodi fiscali. La Finanza aveva rilevato, infatti, lo stato in cui versava l'azienda che, nonostante un risultato "apparentemente positivo" della gestione caratteristica, che evidenziava al 31 dicembre 2022 1,3 milioni di Euro, in realtà scaricava sulle cooperative i costi di propria competenza, lavorando, in ultima analisi, come hanno denunciato i magistrati, "a discapito del fisco". Tra il 2017 e il 2020 la Procura aveva già quantificato in 38 milioni di Euro il valore delle imposte evase da Soa.

"Appare inconfutabile -è scritto nella sentenza- che in assenza dell’indebito ribaltamento in danno delle cooperative, il margine operativo lordo di Soa consortile si attesta su valori pesantemente negativi, a testimonianza del difetto dei presupposti per la prosecuzione dell’attività aziendale, foriera di ulteriori perdite".