Insuperabile veg, due ricette per il menù healthy di Nutribees

Insuperabile Veg debutta nel menù healthy di Nutribees, il primo servizio che consegna in tutta Italia piatti pronti in menù settimanali. Gli chef di Nutribees hanno, infatti, realizzato due ricette in limited edition con i Trancetti al Gusto Mare, l’alternativa 100% vegetale al tonno in scatola di Insuperabile Veg. Le due proposte presenti nel menù vegano della food-delivery company di piatti sani e personalizzati, consegnati a domicilio in tutta Italia, sono: “Chutney di mango con tonno Insuperabile Veg e riso basmati” e “Pasta fredda con tonno Insuperabile Veg, pomodoro secco e olive nere”. Le ricette in Limited Edition saranno disponibili fino al 30 giugno su nutribees.com.

Quella con Nutribees si sta rivelando una partnership strategica per Insuperabile Veg alla ricerca di nuovi canali commerciali per raggiungere non solo i consumatori vegani e vegetariani ma anche i flexitariani, cioè coloro che, per scelte etiche e ambientali, tendono a ridurre il consumo di alimenti di origine animale. L’obiettivo è proporre un prodotto di qualità, realizzato completamente in Italia, a coloro che desiderano pasti pronti senza conservanti e ricette bilanciate anche per una veloce pausa pranzo.

“La partnership con Nutribees ci permette di far conoscere l’alternativa vegana al tonno in scatola attraverso due ricette estive, equilibrate dal punto di vista nutrizionale e realizzate con pochissimi ingredienti di qualità -spiega Matteo Candotto, direttore commerciale di Med Cibus S.r.l., società italiana che distribuisce in esclusiva il brand Insuperabile-. Grazie al suo elevato profilo proteico, infatti, i trancetti al gusto mare si confermano un prodotto versatile e ricercato per chi desidera un’alimentazione sana e bilanciata tutti i giorni. Una collaborazione che si basa sulla condivisione della stessa visione focalizzata sul 'buon cibo' e nell’impegno comune verso la sostenibilità”.

Nutribees ha rivoluzionato la pausa pranzo a casa o in ufficio con una proposta di healthy food delivery grazie a menù settimanali di piatti pronti ma personalizzati per rispondere alle esigenze di ogni cliente: la mission dell'azienda, infatti, è quella di aumentare il benessere psico-fisico delle persone, partendo dall’alimentazione e offrendo ogni giorno una vastissima gamma di piatti perfetti per tutti i gusti, preparati da veri chef.

“Siamo veramente entusiasti di lanciare la partnership con un brand così vicino ai nostri valori e al nostro tono di voce -sottolinea Pietro Ripanti, chief marketing officer di Nutribees-. Fin dal 2017 siamo pionieri nella scelta di nuovi prodotti che meglio si adattino allo stile di vita healthy dei nostri clienti. Dare la possibilità di mangiare un’insalata di pasta o un chutney di mango con un alternativa alle proteine animali è un grande passo per i nostri clienti che sono per il 37% flexitariani (10% in più della popolazione italiana) e per il 12% vegetariani o vegani. Vogliamo continuare ad essere innovatori nel mondo food tech e questa partnership con Insuperabile Veg rientra nel solco della nostra mission”.

Insuperabile Il brand Insuperabile è presente sul mercato italiano dei prodotti ittici confezionati dal 1950: negli anni ‘80 diventa famoso grazie ad un iconico spot televisivo che ne ha sedimentato la notorietà fino ad oggi. Nel 2022 il marchio è stato inserito nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico.