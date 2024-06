Nestlé Italia: nuovo incarico per Claire Caulliez

Il Gruppo Nestlé in Italia ha scelto Claire Caulliez come nuova Nim (Nestlé in the Market) Head of Finance & Control Italia e Malta. Caulliez sostituisce Massimo Ferro, che è stato nominato NiM (Nestlé in the Market) Corporate Strategy Director.

Claire Caulliez ha iniziato la sua carriera in Nestlé nel 2012 presso la sede di Dubai, dopo un’esperienza di tredici anni nel ruolo di auditor presso una delle più importanti società internazionali di consulenza aziendale e revisione contabile a Parigi, Roma e Bruxelles. Durante la sua carriera in Nestlé, Caulliez ha ricoperto diversi ruoli senior in area Finance nella Regione Mena fino a diventare, nel 2021, Finance & Control Transformation Lead per la Zona Europa.

La sua determinazione, la sua capacità di comprendere e interpretare il business, la sua passione, oltre al suo approccio orientato al risultato e al contempo attento alle persone, sono i suoi punti di forza, che le hanno permesso di svolgere un ruolo cruciale nell’accrescere le competenze Finance all’interno della Zona Europa e dell’area Mena.

Nel nuovo ruolo, Caulliez guiderà un team di 120 professionisti, mettendo al servizio la sua ampia conoscenza in ambito finance, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel mercato Italia e Malta. Caulliez riporterà a Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia.

Durante il suo percorso professionale, la dirigente ha trascorso tre anni in Italia, durante i quali ha acquisito una fluente conoscenza della lingua italiana. 47 anni, nata a Parigi, laureata in Business Administration presso Neoma Business School e dottore commercialista in Francia, Claire Caulliez è sposata e ha tre figli.