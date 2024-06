Turismo slow: le eccellenze di Civita Castellana

Collocata su altissimi speroni di tufo e attraversata da profonde forre, Civita Castellana, il borgo più grande dell'Agro Falisco, oggi in provincia di Viterbo, offre panorami di bellezza unica.

Nell’antichità il suo nome era Falerii Veteres ed era la capitale della civiltà falisca. Nel Rinascimento fu residenza papale, tra i pontefici più importanti: Alessandro VI Borgia e Giulio II della Rovere. Civita Castellana è circondata da siti archeologici e dalla natura, a pochi chilometri dalla Via Amerina e dall’antica Faleri Novi. Il paese è noto in tutto il mondo per la sua produzione ceramica.

Ma è anche un territorio ricco di eccellenze e tradizioni enogastroniche, la cui produzione è portata avanti da aziende agricole familiari. Mucche, noccioleto e ulivi: questo è lo scenario, per esempio, della fattoria Cavalieri, situata poco fuori del centro abitato della cittadina della Tuscia.

Poggiata sulle sinuose colline della campagna laziale di appena fuori dal centro, l'azienda a carattere famigliare ha la vocazione di fare dell'allevamento e delle colture un modello di sviluppo sostenibile.

Settanta tra mucche, vitelli e manze in un'allevamento e una produzione che la famiglia Cavalieri gestisce ormai da più di 25 anni. Risorse umane virtuose quelle della famiglia, impegnata non solo nell'allevamento ma anche nella produzione dei latticini come le mozzarelle e le ricotte e tutti i formaggi di latte vaccino.

"Da quando sono state introdotte le quote latte - spiega Duilio Cavalieri, decano dell'azienda - per noi è stata una sciagura abbiamo deciso di tenerci il nostro latte a discapito di una riduzione della quantità ma con l'obiettivo di salire in qualità. inoltre tutto il latte trasformato anche in mozzarelle viene venduto direttamente nei nostri due punti vendita e distribuito nei ristoranti e pizzerie della zona. Nonostante l'aumento dei costi sia legati all'energia elettricità e gas che al reperimento di mangimi come il mais che hanno subito un'impennata non indifferente in questi ultimi due anni seppur con grandi difficolta riusciamo ad arginare i costi ad esempio con un bel impianto fotovoltaico riusciamo a produrre il nostro fabbisogno di energia e a venderne diverse quantità vendita che ci permette di arginare i costi legati all'energia".

L'azienda è un esempio di economia circolare. "Per l'alimentazione del bestiame abbiamo scelto di rendere le nostre mucche più felici nutrendole con il fieno che produciamo noi rigorosamente biologico, integrato con una frazione di mangime "servito" con macchine robotizzate, ma con la possibilità anche di uscire in libertà in uno spazio grande. In questo modo - conclude Cavalieri - penso che sono alimentate nel miglior modo possibile e questo si vede nel risultato dei nostri prodotti, ci mettiamo il cuore in quello che facciamo".

Prodotti, in particolare latticini, che sono offerti in vendita con un'attività che coinvolge tutta la famiglia, compre mogli e sorelle.

"Abbiamo aperto il punto vendita di Civita, dice Andrea Cavalieri, nel periodo del Covid. Avevamo preparato l'allestimento del negozio ci stavamo lavorando da diverso tempo, e abbiamo voluto rispettare il nostro planning nella data stabilita senza che il Covid ci fermasse. Abbiamo chiaramente avuto un pò di difficoltà all'inizio a causa delle ristrettezze di movimento imposte dall'emergenza, ma poi piano piano siamo andati a regime con un successo non indifferente, che ci ha permesso anche di aprire un secondo punto vendita a Fabrica di Roma".

Un'altra delle eccellenze di Civita Castellana è la fabbrica di ceramiche contemporanee Valdama della famiglia Vitali che da più di vent'anni produce sanitari di alta qualità tra colori e design. La Ceramica Valdama offre una vasta produzione di sanitari in ceramica per la stanza da bagno. Tante le proposte e le soluzioni decorative studiate per un vasto collocamento nei molteplici contesti architettonici. Una realtà industriale di eccellenza che si pone nel mercato con soluzioni di alto valore estetico e formale. Oltre al design, la Valdama concentra un grande impegno nelle proposte di decori, finiture e cromatismi per offrire un prodotto fortemente distintivo

Tante le forme, plasmate all'insegna di una creatività contemporanea, che compongono il vasto assortimento dei prodotti in catalogo. Qualità artigiana dell'autentico made in Italy, dalle materie prime alla maestranze che le lavorano. Una scelta di posizionamento nel mercato che consente alla Valdama di tirarsi fuori dal mercato dei prodotti standardizzati fino ad essere banali

Con una grande attenzione all'ecologia e alla sostenibilità, la Valdama ha intrapreso negli ultimi anni un processo evolutivo di trasformazione del processo produttivo secondo la visione ecologica e sostenibile per ridurre l’impatto e il consumo energetico complessivo e l’emissione di CO2. Negli ultimi anni sono stati fatti importanti investimenti realizzato per sostituire gli impianti di produzione, in particolare il forno principale di cottura, con conseguente abbattimento delle emissioni di CO2 pariora a 350 tonn/anno. Inoltre, l'installazione di un impianto fotovoltaico ha permesso di ridurre le emissioni di CO2 di 60 tonn/anno.