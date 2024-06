Langhe-Roero e Monferrato patrimonio Unesco: celebrato il decennale

Due giorni di intense celebrazioni hanno caratterizzato, il 21 e il 22 giugno, il decennale per la nomina tra i siti Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Si è iniziato il 21 giugno al Castello di Grinzane Cavour, dove in occasione del più importante appuntamento italiano dedicato all’innovazione nel turismo enogastronomico, il Food&Wine Tourism Forum, si è puntata l’attenzione proprio sui temi del valore, della tutela e dell’innovazione dei patrimoni Unesco e sulla forza dell’esempio, delle buone pratiche e dei progetti che hanno trasformato il contesto in cui i paesaggi patrimonio dell’Umanità sono inseriti.

Ma il vero compleanno si è festeggiato sabato 22, la stessa data in cui, dieci anni fa a Doha, in Qatar, le colline del Basso Piemonte entrarono a far parte del Patrimonio mondiale dell’Umanità. Durante la giornata si è tenuto il primo dei tre annulli filatelici legati all’evento e in serata il tradizionale appuntamento del compleanno in musica, con il concerto dei Virtuoso Ensemble. Il decennale è stato ricordato anche a Torino: la Mole Antonelliana si è illuminata nella serata di sabato con il simbolo dei dieci anni di riconoscimento.

Altri eventi e celebrazioni si sono svolti ad Alba, Canelli, Barbaresco e Alice Bel Colle.

"Il traguardo del decennale Unesco", dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, "rappresenta per questo territorio e per il Piemonte intero un risultato straordinario che si aggiunge agli altri che abbiamo raggiunto in questi anni in termini di presenze turistiche e di attrazione. Quello dell’Unesco è sì il riconoscimento di un patrimonio, ma è anche una direzione di lavoro che ingaggia un’intera comunità – cittadini, sindaci e turisti – a proseguire l’impegno verso la sostenibilità, la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle nostre bellezze che abbiamo ricevuto in dono e dobbiamo preservare, e proteggere, per le future generazioni".

“Tutti i Comuni", ricorda il presidente dell’Associazione per i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato Giovanna Quaglia", hanno organizzato momenti celebrativi di questo compleanno e abbiamo presentato al presidente Cirio la medaglia di rappresentanza che il capo dello Stato Sergio Mattarella, ha voluto destinare in occasione delle celebrazioni. Questo compleanno segna un traguardo importante e un nuovo passo verso il futuro, poiché l’Ente di gestione sta lavorando al nuovo piano di gestione del Sito, a partire proprio dalla ricerca sulle ricadute socio-economiche presentata a Grinzane. Voglio ringraziare in questa occasione tutto il Consiglio di amministrazione e i passati presidenti per il lavoro fatto in questi anni”.