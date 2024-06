Sigep 2025 candida e premia le start-up

Sigep 2025 consolida il proprio ruolo di incubatore del mercato Foodservice riconfermando l'area start-up e Innovazione, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e favorire il dialogo tra il mondo delle imprese e delle giovani realtà imprenditoriali. Un’area espositiva sia fisica sia virtuale, interamente riservata alle start-up innovative e giovani imprese italiane che offrono tecnologie e nuove soluzioni, materie prime, ingredienti, macchinari e packaging nei settori della gelateria, pasticceria, caffe, cioccolato, panificazione e pizza. L’iniziativa è organizzata da Italian Exhibition Group ed ha come Main Partner l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi).

Possono candidarsi a partecipare all’iniziativa le start-up iscritte al registro delle imprese nella sezione speciale delle start-up innovative (cfr. Legge del 18 dicembre 2012 n. 221) in possesso dei seguenti requisiti minimi: - progetti di sviluppo coerenti con il tema della manifestazione Sigep nei settori della gelateria, pasticceria, caffetteria, cioccolato, pizza e tecnologie di sviluppo Ho.re.ca.; - aver già completato almeno il seed round o, in alternativa, essere attivi sul mercato B2B ed avere a disposizione un portfolio clienti; - disporre di un sito internet.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono i seguenti: 1) Offrire alle nuove realtà imprenditoriali l’accesso a un prestigioso palcoscenico nazionale e internazionale ove creare scambi e condividere idee: l’ambiente perfetto in cui tradizione e innovazione si incontrano. 2) Creare opportunità d’incontro fra le imprese presenti alla manifestazione e le start-up che per attitudine possono favorire l’innovazione di prodotto e/o servizio. 3) Incentivare l’Identificazione del sistema innovativo italiano come interlocutore primario nello sviluppo di prodotto del settore a livello nazionale ed internazionale.

Le candidature pervenute aventi i requisiti di cui al precedente punto saranno valutate da un comitato, assegnando un punteggio per ciascuno dei seguenti elementi: - contenuto innovativo del prodotto o servizio (1-10); - collaborazioni e partnership (1-5); - prodotto o servizio già industrializzato e pronto per il mercato (1-10); - coerenza con i settori della manifestazione Sigep (1-10); - Fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, saranno oggetto di selezione solo le prime trenta start-up che risulteranno aver ottenuto il maggiore punteggio in ragione della valutazione svolta secondo i criteri indicati nella presente manifestazione di interesse.

Le start-up selezionate potranno accedere al progetto e concorrere per il premio start-up previo pagamento della quota di iscrizione di 800 euro. L’area start-up sarà allestita con un progetto espositivo pensato per valorizzare l’interazione con il pubblico e generare occasioni di business.

I servizi offerti sono: - partecipazione alla manifestazione sia fisica sia digitale; - iscrizione a catalogo della manifestazione; - visibilità in una pagina web dedicata nel sito web di Sigep; - desk in area start-up completo di sgabello e grafica; - accesso alla piattaforma Business Meeting per prenotare incontri one to one; - 1 tessera parcheggio esterno omaggio; - 4 accrediti per lo staff stand; - 20 biglietti invito giornalieri omaggio; - info point di accesso per accoglienza e per fornire indicazioni sulle start-up presenti nell’area; - copertura mediatica e servizi di promozione nazionale e internazionale. Sono escluse le spese vive (viaggio, alloggio, trasporti, ecc.) che restano a carico dei partecipanti.

Le start-up in possesso dei requisiti indicati nei precedenti punti potranno inviare la propria manifestazione di interesse, non oltre la scadenza sotto riportata, compilando l’apposito form di candidatura, oltre a fornire il consenso al trattamento dei dati contenuti nella manifestazione di interesse.

La propria manifestazione di interesse va inviata entro e non oltre il giorno domenica 27 ottobre 2024 secondo la modalità descritta sopra. Italian Exhibition Group, svolti i controlli formali sulle candidature ed acquisite le valutazioni qualitative del comitato di valutazione, procederà a selezionare, di concerto con Angi, le start-up che avranno accesso all’area.

A seguito dello svolgimento della procedura di selezione, tutti i soggetti che hanno sottoposto la candidatura riceveranno, entro il 10 novembre 2024 una comunicazione - all’indirizzo e-mail indicato in sede di presentazione della manifestazione di interesse – circa l’avvenuta selezione o meno all’iniziativa in oggetto.

I soggetti selezionati, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della predetta e-mail, dovranno provvedere a comunicare a Italian Exhibition Group la loro adesione definitiva oppure la loro rinuncia. In caso di adesione definitiva dovranno inviare il modulo di adesione e scheda con le info divulgative della start-up. In caso di rinuncia di uno o più dei soggetti tra quelli risultati selezionati, Italian Exhibition Group, sempre di concerto con Angi, potrà procedere a selezionare gli ulteriori soggetti risultati idonei secondo la graduatoria formata.