Osservatorio Sanpellegrino: acqua prezioso alleato per i viaggi

Con l’arrivo dell’estate, gli italiani cominciano a spostarsi per un breve weekend fuori città o per raggiungere le mete delle proprie vacanze, trascorrendo lunghe ore in auto, in treno o in aereo. Ma passare troppe ore in viaggio può incidere sul benessere fisico delle persone che rischiano di disidratarsi, con conseguenti fastidi alla gola, senso di stanchezza e gonfiore.

Bere la giusta quantità di acqua, prima e durante il viaggio, consente quindi di restare idratati, evitando i disagi derivanti dalla mancata assunzione di liquidi. Ad esempio, durante un lungo volo, è consigliabile bere due bicchieri di acqua all’ora, che possono aiutare a ridurre le conseguenze dell’aria secca presente all’interno dei velivoli, tutelando il benessere della pelle, oltre che quello del corpo in generale.

Inoltre, soprattutto quando si viaggia in auto, è fondamentale riuscire a mantenere alta l’attenzione e la concentrazione, che, nel caso di un fisico poco idratato, si riducono drasticamente. È importante, dunque, anche per evitare colpi di sonno o disattenzione, assumere un'adeguata quantità di acqua.

“Sono tanti i fastidi che una costante idratazione può aiutare a ridurre", spiega il professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. "Quando ci si mette in viaggio, è quindi consigliabile bere regolarmente, circa 1,5 litri di acqua nel corso della giornata anche se non si avverte la sensazione di sete, perché il nostro corpo può già essere disidratato sebbene non si siano ancora manifestati i sintomi”. Quando si viaggia è, inoltre, importante scegliere alimenti e bevande con un alto contenuto di acqua, come frutta e verdura fresca evitando alcolici e snack salati.