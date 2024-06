Epidemia da E. coli in Uk, colpa della lattuga

Si allarga l'allarme per l'epidemia di E.coli che ha colpito da alcuni giorni la Gran Bretagna (vedi EFA News). Adesso, sembra che ci sia anche la prima vittima legata all'epidemia che viene considerata legata all'utilizzo di lattuga in certi prodotti. Lo ha confermato l'UKHSA, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Paese. "Attraverso la sorveglianza -sottolinea l'Agenzia in un comunicato ufficiale- l'UKHSA ha identificato 2 persone in Inghilterra che sono morte entro 28 giorni dall'infezione con il ceppo Stec. In base alle informazioni fornite dai medici del servizio sanitario, uno di questi decessi è probabilmente legato all'infezione da Stec. Entrambi i soggetti presentavano condizioni mediche di base. I decessi sono avvenuti a maggio".

Intanto continua a diffondersi l'epidemia. Sempre l'Agenzia per la salute inglese attesta che "il 25 giugno sono stati registrati altri 19 casi associati alla recente epidemia di Stec O145, portando il numero totale di casi confermati a 275 nel Regno Unito. Tutti i casi attualmente confermati avevano una data di insorgenza dei sintomi precedente al 4 giugno. Sebbene i tassi di segnalazione dei casi siano in calo, ci aspettiamo di vedere altri casi collegati a questo focolaio man mano che altri campioni ci vengono inviati dai laboratori del NHS e viene condotto il sequenziamento dell'intero genoma".

Sulla base delle informazioni relative ai 249 casi finora registrati, il 49% è stato ricoverato in ospedale. "Siamo lieti che sia stato segnalato un minor numero di casi, ma ci aspettiamo di vedere ancora qualche caso collegato a questa epidemia, dato che altri campioni ci vengono inviati per essere analizzati", spiega Amy Douglas, Incident director dell'UKHSA.

Aggiunge Darren Whitby, responsabile degli incidenti presso la Fsa, la Food standard agency, il dipartimento non ministeriale della salute istituito nel 2000 in seguito a diversi focolai di malattie di origine alimentare di alto profilo, come la BSE (morbo della mucca pazza). "All'inizio di questo mese di giugno -sottolinea Whitby- abbiamo confermato che diversi produttori di panini hanno intrapreso azioni precauzionali per ritirare e richiamare vari panini dopo che la catena alimentare e i collegamenti epidemiologici ci hanno permesso di restringere un'ampia gamma di alimenti a un tipo di lattuga utilizzata nei panini come probabile causa dell'epidemia".

"L'indagine -prosegue Whitby- rimane complessa e continuiamo a collaborare con le aziende interessate e le autorità locali per garantire che vengano prese le misure necessarie per proteggere i consumatori. Sebbene siamo certi che la probabile fonte dell'epidemia sia legata alla lattuga, continuiamo a lavorare per confermarlo e per identificare la causa principale dell'epidemia con i coltivatori, i fornitori e i produttori, in modo da poter intraprendere azioni per evitare che si ripeta".

Tre, al momento, i supermercati al centro dell'attenzione delle autorità inglesi: This, la catena Greencore e Samworth Brothers.