Piemonte: 9 mln euro per agriturismi e fattorie didattiche

Le aziende agricole del Piemonte potranno beneficiare di un intervento della Regione dell’importo di 9 milioni di euro per sostenere e sviluppare nuovi investimenti in attività complementari come l'ampliamento nel settore dell'agriturismo e delle fattorie didattiche, la trasformazione diretta dei propri prodotti a scopi alimentari e lo sviluppo di attività sociali come l'inserimento di soggetti fragili e svantaggiati e il recupero delle loro condizioni psicofisiche anche con l'ausilio di piante e animali. Queste attività sono comprese in un bando messo a punto dall'assessorato al Commercio, Agricoltura e cibo e finanziato mediante il complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027).

"L'intervento", spiega l'assessore Paolo Bongioanni, "finanzia in conto capitale il 40% delle spese sostenute dalle aziende fino a un investimento massimo di 200mila euro, con ulteriori possibilità di ampliamento per i giovani imprenditori e per le aziende in aree montane. In questo modo puntiamo a sostenerle sia sotto il profilo dell'integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo dell'attività agricola, sia per ampliare il ruolo fondamentale svolto dall'impresa agricola nel tessuto sociale, economico e turistico del Piemonte. Un punto, questo, che sarà centrale nell'azione che intendiamo sviluppare in questa nuova legislatura".