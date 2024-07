Tecno acquisisce Ergo e si rafforza nei servizi sustaintech alle pmi

Il Gruppo Tecno, società partner di Intesa Sanpaolo nel Laboratorio esg della Campania, ha annunciato l’acquisizione di Ergo, spin-off della scuola Sant’Anna specializzata nell’erogazione di servizi e soluzioni innovative in ambito di trasformazione sostenibile. L’integrazione di Ergo in Tecno, sottolinea il comunicato ufficiale, "permetterà di creare la practice SustainTech (Sostenibilità e tecnologia digitale) più ampia sul mercato italiano, all’interno della quale innovazione e sostenibilità si concretizzano nell’affiancamento alle pmi italiane nel proprio percorso di crescita".

Il riferimento è al bacino di oltre 3.500 clienti (90% pmi) di Tecno, ai quali "verrà data la possibilità di accedere a un’ampia piattaforma di servizi per migliorare le performance sui tre pillar: ambiente, sociale e governance".

Il percorso comprende una fase iniziale di misurazione delle performance aziendale sui tre pillar, e in alcuni sotto-ambiti di particolare interesse per le aziende come impronta ambientale e sociale, livelli di circolarità, gender balance. Il percorso si svilupperà poi con la definizione della strategia di sostenibilità, l’implementazione dei sistemi aziendali di presidio e delle connesse attività operative, con relative verifiche di compliance, la reportistica e la più ampia comunicazione esg, con tecniche e approcci per la prevenzione del green e del social-washing.

"Siamo molto soddisfatti di questa operazione perché siamo consapevoli che le motivazioni che spingono le aziende ad intraprendere un percorso sostenibile nascono non solo dal loro impatto sulla collettività ma anche sullo stesso conto economico dell’azienda -spiega Giovanni Lombardi, presidente del Gruppo Tecno-. L’integrazione consentirà di affiancare in modo ancora più efficace le pmi nella valutazione del business case della sostenibilità. Va in questa direzione, quindi, il nostro ingresso nel capitale di Ergo che ci consente di integrare le competenze tecnologiche, basate in particolare su piattaforme digitali sviluppate in questi ultimi dieci anni, con la capacità di offrire consulenza alle aziende italiane con servizi tecnologicamente avanzati, sviluppati con il supporto della scuola superiore Sant’Anna”.

Marco Frey e Fabio Iraldo, professori ordinari alla Scuola Sant’Anna e principali fondatori di Ergo, concordano nell’affermare che “questa partnership è maturata come evoluzione naturale del percorso degli ultimi anni, caratterizzati da una forte crescita del nostro spinoff universitario per dimensioni e per numero di clienti. Consente un ulteriore salto di qualità in termini di strutturazione, organizzazione e capacità di creare impatto sul mercato e nella società, perché in Tecno abbiamo trovato e condiviso fin da subito un progetto ispirato alla sinergia tra sostenibilità e innovazione che è prospetticamente vincente, coerente con i nostri valori e princìpi e capace di valorizzare le competenze di alto profilo che connotano tutte le persone di Ergo. Per questo rimarremo coinvolti nel progetto, attraverso il nostro ruolo di indirizzo e supporto nel Comitato Scientifico di Ergo e proseguendo la partnership con la Scuola Sant’Anna”.

“L’attenzione alle esigenze del territorio è al centro delle azioni del nostro gruppo, basti pensare che nei primi tre mesi dell’anno abbiamo già garantito una liquidità pari a oltre 200 milioni di Euro alle imprese campane -sottolinea Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di IntesaSanpaolo-. Il sostegno al piano di crescita a favore dell’azienda Tecno, eccellenza nell’offerta di soluzioni digitali e consulenza nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale e sociale, conferma il nostro impegno a sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno orientati ai criteri esg”.

Secondo il Capgemini Research Institute nei prossimi 5 anni l’economia eco-digitale raddoppierà passando da 16,6 trilioni di dollari nel 2023 a 32,9 trilioni di dollari nel 2028 con un tasso di crescita annuo del +15%.

Ergo

Ergo offre servizi di consulenza per il management della sostenibilità in tutte le sue dimensioni, ambientale, sociale, economica e di governance, ed in ottica integrata, supportando le organizzazioni nella misurazione delle proprie performance e nell’accompagnamento strategico e operativo mirato al miglioramento. Nel 2023 ha raggiunto un fatturato di 3 milioni di Euro con oltre 40 dipendenti. La società è nata come spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, istituto universitario pubblico a statuto speciale.

Gruppo Tecno

Fondato nel 1999 da Giovanni Lombardi, conta oltre 3.500 imprese clienti in tutti i settori produttivi, oltre 250 dipendenti entro la fine dell’anno, ha il suo quartier generale a Napoli e sedi in Italia a Milano, Bologna, Bergamo, Bolzano, Arezzo, Roma, all’estero a Londra e prossimamente a Madrid. Dal 2005 è player di riferimento per innovazione digitale e sostenibilità ambientale: negli ultimi anni ha ridefinito la propria vision, orientandosi verso investimenti responsabili e in linea con le attività previste nella Twin transition a livello EU. Dal 2019 è partner di Euronext, dal 2021 è partner di Elite il programma di Borsa Italiana, e dal 2022 del laboratorio ESG di Intesa Sanpaolo.