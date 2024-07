DL Agricoltura /2. Carloni: "Impatta soprattutto su settori vitivinicolo e florovivaistico"

Immediatamente dopo l'approvazione in Senato (leggi notizia EFA News), il DL Agricoltura ha iniziato il suo iter in Commissione alla Camera. Per Mirco Carloni (Lega), presidente della Commissione Agricoltura a Montecitorio, si tratta di un fatto "positivo", in quanto quello uscito dall'aula di Palazzo Madama è un "testo importante, frutto del buon lavoro portato avanti dalla Lega, con cui si vogliono dare risposte alle criticità che impattano sull’intera filiera agroalimentare nazionale, in particolare sui settori vitivinicolo e florovivaistico".

Carloni sottolinea che il decreto "prevede sostegni alle imprese agricole in difficoltà, proposte per un uso consapevole del suolo, contributi a tutela delle razze autoctone a rischio estinzione, proposte in tema di siccità, la proroga dei termini per l’attività di ricerca dei siti autorizzati per le produzioni vegetali, gli interventi per i danni prodotti dalla peronospora, l’incremento del fondo contro le infestazioni del bostrico tipografo, e le iniziative in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare".

Il Parlamento, quindi, rimarca Carloni, ha messo in campo "interventi attenti alle reali necessità di un settore produttivo strategico del nostro Paese, e di realtà professionali che danno lavoro e generano indotto su tutto il territorio. Avanti in questa direzione", conclude il deputato, "con il massimo impegno, per portare a casa in tempi brevi un provvedimento fondamentale per l’intero comparto”.