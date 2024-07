Marca China: conclusa 3a edizione

Si è chiusa con un plauso generale la terza edizione di Marca China International Private Label Fair, che si è tenuta dal 26 al 28 giugno 2024 allo Shenzhen Convention and Exhibition Center (Futian). Nata nel 2021 dal know-how di Marca by BolognaFiere e dalla consapevolezza del potenziale di sviluppo del mercato cinese per i prodotti a marca del distributore, Marca China è organizzata da BolognaFiere China Ltd., società interamente controllata da BolognaFiere SpA, in collaborazione con la China Food Association, la Shenzhen Retail Business Association e la China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts.

Esteso su un’area espositiva di 10.000 mq, l’evento ha ospitato 205 aziende e 10.125 visitatori professionali. A corredo, un palinsesto di oltre 20 forum e 308 incontri B2B tra buyer ed espositori e durante il Supplier Retailer Day, il 26 giugno, più di 10 sessioni di formazione e meeting dedicati alla condivisione e al coinvolgimento dei buyer. Marca China ha in questo modo intercettato una nuova e crescente business community per la private label, confermando l’interesse che caratterizza questo settore anche nel mercato asiatico.

"Lo sviluppo del marchio privato, sempre più apprezzato da un numero crescente di distributori, è diventato uno strumento importante per i distributori per riuscire a fare affari e mostrare il proprio valore. Marca China continuerà ad impegnarsi a fondo nell'industria nazionale delle private label, fornendo una piattaforma di comunicazione efficiente per i distributori e i produttori cinesi e stranieri”, ha commentato Donna Chai, General Manager di BolognaFiere China Ltd.

"Il successo e la crescita di Marca by BolognaFiere in Italia negli ultimi 20 anni spiega il motivo per cui nel 2021 noi, come gruppo BolognaFiere, abbiamo deciso di lanciare il progetto Marca China. Abbiamo voluto attivare una piattaforma che, lavorando sinergicamente, potesse offrire importanti opportunità di business ad aziende nazionali e internazionali. Grazie al know-how di Marca by BolognaFiere abbiamo condiviso il format espositivo con Marca China per supportare le aziende italiane, cinesi ed internazionali, nello sviluppo di strategie di approccio al mercato cinese delle Private Label, entrando in contatto con i Retailer e, di conseguenza, sviluppando contatti commerciali.", ha aggiunto Antonella Maietta, Exhibition Manager di Marca by BolognaFiere.

Crocevia di innovazione e opportunità nel mondo del commercio, Marca China si è concentrata sui settori più dinamici dell’industria a marca del distributore, inclusi alimenti e bevande, prodotti per la cura della casa e della persona, integrandoli con tendenze di consumo emergenti, come la salute biologica e il design creativo del packaging. All’edizione 2024 di Marca China ha preso parte anche una collettiva di aziende italiane del comparto food, tra cui Granarolo, In.Al.Pi., Pernigotti/Walcor, Asi e la stessa Marca by BolognaFiere che hanno espresso soddisfazione sia per il contesto in cui si è svolta la manifestazione sia per l’offerta proposta ritenendola capace di mettere in luce l'eccellenza dei prodotti italiani. Una partecipazione ha rafforzato i legami commerciali volti a promuovere il Made in Italy nel mercato asiatico, confermando il ruolo di Marca China come vetrina internazionale per le imprese italiane. Dai beni di consumo lattiero-caseari a quelli da forno, dagli snack ai condimenti, dai dolci alle caramelle, era nutrita la rappresentanza merceologica in mostra tra gli stand italiani.

Novità dell’edizione 2024 è stato il Zoomark Pet Pavilion che ha portato per la prima volta l’industria del pet all’interno di Marca China con 30 aziende espositrici italiane e internazionali che hanno saputo dare visibilità ai principali prodotti dell'industria degli animali da compagnia, come snack e alimenti, soluzioni per la toelettatura, l’igiene e la pulizia. 702 professionisti hanno visitato il padiglione dedicato al pet e, grazie alla collaborazione Ice Agenzia, sono stati invitati a partecipare alla mostra buyer professionali del settore pet food e pet care da Cina, Singapore e Indonesia.