La Dieta mediterranea ha un volto: quello di Maria Grazia Cucinotta

È quello dell'attrice Mariagrazia Cucinotta il volto scelto per dare forma all'immagine della Dieta Mediterranea. La scelta è stata di Amazon Prime Video che lancerà da gennaio 2025 una serie dedicata al tema con l'attrice come conduttrice: la serie si chiamerà Mediterranean Melodies e avrà una distribuzione a livello internazionale, in streaming, ma anche un adattamento per il cinema. Un racconto corale che coinvolgerà il Sud e il Nord Italia: Ogni episodio sarà caratterizzato da un mix di ricette tradizionali, incontri con chef locali, conversazioni con esperti in nutrizione e tappe in luoghi emblematici come mercati e vigneti.

Le riprese sono iniziate qualche settimana fa e dureranno fino a ottobre 2024. Mediterranean Melodies è un viaggio lungo i paesi del Mediterraneo che unirà ricette, storie, paesaggi e musica in un unico racconto corale. Per l'Italia Luca Carcano e Bruno Avagliano lanciano il documentario dedicato alla dieta che ci ha resi famosi nel mondo: a condurlo sarà appunto Maria Grazia Cucinotta, diventata un’icona del cinema a livello mondiale per aver interpretato il ruolo di Beatrice nel film Il Postino di Massimo Troisi.

L'obiettivo di Mediterranea Melodies è quello di spiegare che la Dieta Mediterranea non è solo una lista di alimenti sani da mangiare, ma è anche uno stile e un modello di vita che riesce ad armonizzare il benessere umano con la salvaguardia dell'ambiente. Il viaggio italiano parte dal Cilento, da Pollica, il cuore pulsante della mediterraneità. Negli scorsi giorni sono state registrate alcune puntate proprio a Pollica, paese con poco più di 2.100 abitanti in provincia di Salerno, ma soprattutto Comunità Emblematica Unesco della Dieta Mediterranea.

Mediterranean Melodies mostrerà il Museo Vivo della Dieta Mediterranea di Pioppi a Palazzo Vinciprova, il principale tributo di Pioppi ad Ancel Keys, lo scienziato statunitense che portò avanti per oltre 40 anni gli studi sulla Dieta mediterranea. Tra le cinque sale espositive, c'è quella dedicata la pasta fatta in casa, con video tutorial delle massaie cilentane. C'è anche la biblioteca personale di Ancel Keys, donata dalla famiglia al Comune di Pollica. Verrà mostrato in tv anche il Porto di Acciaroli, luogo perfetto da cui partire per una visita del Cilento.

Maria Grazia Cucinotta e la troupe di Mediterranean Melodies (prodotta da Recarcano e Aha Studio) hanno anche girato nei giorni scorsi nel comune di Roccagloriosa (Salerno) e a Scario (frazione di San Giovanni a Piro, Salerno).

"Ho deciso di partecipare a questo progetto perché sono orgogliosa di rappresentare uno stile di vita sano che promuove il benessere globale e l’eccellenza dei nostri prodotti all’estero -spiega l'attrice- ma è anche uno dei beni immateriali più copiati ed esportati del Mediterraneo. Sono felice di portare questo messaggio anche in altri paesi e di farlo in una bellissima cornice come Paestum con un gruppo di lavoro giovane e ricco di idee".