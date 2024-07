Malesseri estivi: il decalogo per combatterli con frutta e verdura

L'estate è tempo di vacanze ma anche di malesseri dato l’aumento repentino delle temperature che mette a dura prova il benessere psicofisico. Niente di meglio, dunque, che una guida ai dieci ingredienti che possono servire per affrontare questi malesseri al meglio, a partire dalla tavola. È questo il tema portante della nuova campagna sul benessere estivo curata con la guida di HelloFresh, redatta in collaborazione con la nutrizionista Letizia Brambilla all’insegna del benessere quotidiano contro zanzare, mal di testa, cattivo umore e insonnia.

Per affrontare al meglio le alte temperature e lo stress fisico che determinano, secondo la guida, una buona alimentazione può diventare la chiave di volta: ingredienti salutari come frutta e verdura sono infatti i perfetti alleati per creare dei freschi e gustosi “menù anti-calore” dalle proprietà nutrizionali benefiche per il proprio corpo e per la propria mente.

In quest'ottica come dicevamo, HelloFresh insieme a Letizia Brambilla, biologa nutrizionista presso l’Osteopathic Center di Cambiago (MI), ha creato una guida ai 10 malesseri estivi più comuni per aiutare a riconoscerli e a prevenire gli effetti indesiderati con il supporto dell’alimentazione così da poter vivere al meglio la bella stagione e le vacanze.

“Frutta e verdura sono alla base di una sana ed equilibrata alimentazione, ne sono raccomandate cinque porzioni a livello giornaliero (tre di frutta e due di verdura) per un corretto apporto di acqua, vitamine, sali minerali e fibre -spiega Brambilla-. Questi nutrienti, fondamentali tutto l’anno, diventano indispensabili durante la stagione estiva in cui le alte temperature ne comportano una maggior perdita. Per affrontare al meglio i piccoli malesseri estivi è importante variare il più possibile il consumo di frutta e verdura, da assumere prevalentemente crude o, al massimo, cotte al vapore o in microonde (due modalità di cottura che ne mantengono al meglio le proprietà nutrizionali) e integrarli il più possibile nei pasti giornalieri, dalla colazione alla cena, passando per una merenda con frullati”

Il "decalogo" prevede:

Allontanare le zanzare con il pompelmo: questo frutto con cui preparare delle fresche spremute contiene il nootkatone, una sostanza naturale dalle caratteristiche insetticide; liberarsi dei mal di testa estivi con l’anguria. Uno dei fattori che contribuisce maggiormente alle emicranie durante questa stagione è la disidratazione, ovvero una condizione fisica dovuta alla perdita eccessiva di liquidi corporei: per restare idratati è importante bere molta acqua ma anche mangiare frutta come l’anguria che con la sua naturale dolcezza e l’alto contenuto di acqua porta immediato sollievo fisico nelle calde giornate d’estate; combattere eruzione cutanee e irritazioni della pelle con le carote: la carota è un prezioso alleato alimentare a cui rivolgersi per prendersi cura della propria pelle, tanto da essere inserita anche nei prodotti solari per la presenza di agenti schermanti: contiene alti livelli di betacarotene, un composto organico dalle qualità antiossidanti che previene l’invecchiamento della pelle ed è un ottimo rimedio naturale; superare il cattivo umore e la sensazione di irritabilità con il limone: la bella stagione può suscitare anche timori e ansie, la cosiddetta “summertime blues” (“depressione estiva”). Per ridurre queste sensazioni di disagio viene in soccorso il limone, ricco di vitamina C, ha infatti la capacità di facilitare la sintesi di neurotrasmettitori come la noradrenalina, essenziale nella modulazione di risposta allo stress; sconfiggere l’affaticamento con i peperoni: l'aumento della fatica percepita per il caldo è tra i malesseri estivi più diffusi. Uno degli alimenti dalle tante qualità nutrizionali per prevenire questa sensazione è il peperone, composto da sali minerali come fosforo, magnesio e calcio, noti per ridurre la sensazione di stanchezza; alleviare il gonfiore addominale con le zucchine: perfette alleate per la ricchezza di fibre favoriscono la digestione e per la presenza di acqua che supporta la regolarità intestinale; prevenire l’affaticamento muscolare o i crampi con gli spinaci: sono un ottimo esempio di alleato anti-crampi per garantire forza muscolare grazie alla ricchezza di potassio, magnesio, vitamina A e vitamina K; vincere l’insonnia con le albicocche: grazie ad elementi come il potassio e la vitamina B contribuiscono a ridurre lo stress e a far ritrovare la calma necessaria per andare a letto sereni; evitare le gambe gonfie con i pomodori: fonte di potassio e vitamina C, è ricco di acqua e flavonoidi, i quali proteggono e rafforzano i vasi sanguigni riducendo la fragilità dei capillari e aiutando a contrastare i problemi venosi; rimediare alla pressione bassa con le pesche: aiutano a fare fronte agli abbassamenti di pressione improvvisi grazie alla ricchezza di magnesio e potassio, elementi che concorrono per garantire i corretti livelli pressori.

"Inserire nella propria routine quotidiana estiva frutta e verdura è un gesto di riguardo nei confronti del proprio corpo e della propria mente, all'insegna del benessere quotidiano. Gli ingredienti che abbiamo selezionato sono rinfrescanti, energizzanti e versatili, da gustare sia cotti che crudi"