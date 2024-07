Commissione UE: aiuti per 77 mln euro a quattro Paesi

I ristori destinati al Portogallo riguarderanno interamente il settore vitivinicolo, vittima di squilibri di mercato

La Commissione Europea ha proposto di mobilitare 77 milioni di euro dalla riserva agricola per sostenere gli agricoltori dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo di Austria, Repubblica Ceca e Polonia, che hanno recentemente sofferto di eventi climatici avversi di portata senza precedenti, nonché i produttori di vino portoghesi che affrontano gravi perturbazioni del mercato. Le proposte della Commissione, accettate dagli Stati membri, assegnano 10 milioni di euro all'Austria, 15 milioni di euro alla Repubblica Ceca, 37 milioni di euro alla Polonia e 15 milioni di euro al Portogallo. Questi Paesi potranno integrare questo sostegno dell'UE fino al 200% con fondi nazionali.

Nella primavera di quest'anno, la Repubblica Ceca, parti dell'Austria e parti della Polonia sono state colpite da gelate senza precedenti che, dopo temperature insolitamente miti a marzo, hanno avuto un impatto notevole su frutteti e vigneti. Ulteriori danni sono stati causati in Polonia dalla grandine. Le aree e la quota di produzione interessate sono significative e mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole colpite. Le autorità nazionali distribuiranno gli aiuti direttamente agli agricoltori per compensarli delle perdite economiche. Austria, Repubblica Ceca e Polonia dovranno notificare alla Commissione i dettagli dell'attuazione delle misure, in particolare i criteri utilizzati per calcolare l'aiuto individuale, l'impatto previsto della misura, la sua valutazione e le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni.

Nel frattempo, i produttori di vino in Portogallo stanno soffrendo di squilibri di mercato che potrebbero trasformarsi in una crisi prolungata e più ampia. L'attuale accumulo senza precedenti di scorte in Portogallo è causato da una diminuzione delle vendite di vino rosso combinata con un aumento della produzione lo scorso anno. Nel 2023 il Portogallo è stato lo Stato membro con il più alto aumento della produzione rispetto all'anno precedente. Il pacchetto di sostegno presentato oggi dalla Commissione finanzierà la distillazione di crisi temporanea in questo paese per rimuovere alcuni dei volumi attualmente in eccesso e riequilibrare il mercato.

Per evitare distorsioni della concorrenza, l'alcol ottenuto dalla distillazione può essere utilizzato solo per scopi industriali, come la disinfezione, la farmaceutica e l'energia. Le autorità nazionali possono distribuire l'aiuto ai produttori di vino, alle cooperative vinicole, ai distillatori e alle aziende vinicole e stabiliranno le regole per la domanda di sostegno. Il Portogallo dovrebbe notificare alla Commissione l'attuazione della misura, in particolare sulle quantità di vino ritirate dal mercato per ciascuna regione.