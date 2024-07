Yoga, restyling per il succo più venduto nei bar

Angeli (direttore marketing horeca Conserve Italia): “Con questo restyling vogliamo rendere sempre più centrale Yoga, un marchio che è sinonimo di alta qualità ed elevata componente di servizio, e la frutta".

Bottiglia di vetro verde e tappo uguale per tutte le referenze, etichette differenziate per gamma. Sono queste le principali novità del restyling realizzato per i succhi di frutta Yoga in bottiglia da 200 ml. Dopo il cambio di look avviato in primavera nel canale retail, con il formato da litro in PET rinnovato sia nel packaging, sia nella nuova shape della bottiglia che raccoglie gli elementi di design di quella dell’Horeca, lo storico marchio di Conserve Italia - nato a Massa Lombarda nel 1946 - rinnova l’immagine del suo prodotto iconico, punta di diamante del canale Horeca.

Un cambiamento nel segno dell’uniformità e che, proprio per questo, riguarderà i prodotti principali destinati al mondo della ristorazione (Optimum, Classica, 100%) per un totale di 20 referenze.

l restyling prende in esame diversi aspetti. A partire dall'estate 2024 la famosa bottiglia in vetro verde con tappo twist-off caratterizzerà tutte le referenze da 200 ml, comprese quelle dedicate ai frutti rossi. Altro elemento comune è il tappo, sul quale sono presenti sia il disegno del prestigioso attestato di Marchio Storico di interesse nazionale acquisito nel 2021, sia il claim “Molto più che buono”.

Completamente rinnovato invece il “parco” etichette, che per identificare le singole gamme presenterà tre bande verticali di colore diverso: rosso per la Classica (dentro la quale confluisce la linea Combì, il mix di frutta e frutta secca), verde per l’Optimum, viola per la linea succhi 100%.

L'azienda spiega che si tratta di "un cambiamento sostanziale, dunque, con un duplice intento: da un lato uniformare il packaging dei canali Retail e Horeca, dal tappo alla bottiglia, creando un unico linguaggio che rafforzi l’immagine del brand Yoga, leader nelle vendite di succhi di frutta nei bar italiani; dall’altro porre l’accento sull’importanza delle varie gamme attraverso la segmentazione delle etichette. Per un ulteriore, importante passo verso quella proposta di Total Horeca Company tanto cara a Conserve Italia, sia nel food che nel beverage".

“Con questo restyling vogliamo rendere sempre più centrale Yoga, un marchio che è sinonimo di alta qualità ed elevata componente di servizio, e la frutta - sottolinea Gabriele Angeli, direttore marketing horeca di Conserve Italia -. Da oggi in avanti sia le bottiglie da litro del Retail che quelle in vetro da 200 ml destinate a bar e ristoranti avranno una forma simile a base quadrata. Questa omogeneità ci servirà per rendere il prodotto più competitivo all’interno della sua categoria ma anche per lanciarlo in un mercato sempre più globale, caratterizzato da lingue, culture e soprattutto concorrenti differenti”.