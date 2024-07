Estate, scuole chiuse e bambini da gestire: l'aiuto di Nutripiatto

L’estate è una stagione attesa da tutti: giornate più lunghe, clima mite e una sensazione di relax nell’aria. Tuttavia, per i genitori questi momenti dell’anno coincidono con un cambio della routine e una nuova organizzazione della vita familiare e delle abitudini alimentari. In questo scenario diventano, quindi, essenziali strumenti come Nutripiatto in Movimento, la nuova guida parte del più ampio progetto Nutripiatto di Nestlé, pensata per "mantenere un’alimentazione varia ed equilibrata nei più piccoli e promuovere al contempo uno stile di vita attivo che tenga conto del movimento e dell’attività fisica, fondamentali per il benessere dei bambini, soprattutto considerato il periodo di “riposo” dei mesi estivi".

Nutripiatto in Movimento suggerisce, infatti, che è importantissimo invogliare i bambini al moto spontaneo, anche attraverso la pratica di giochi perché il movimento non è solo pratica sportiva, è anche divertimento, attività all’aria aperta, corse e passeggiate. Non solo: nell’ambito del suo impegno alla genitorialità e per supportare ancor più i genitori in estate, Nestlé va incontro, anche quest’anno, ai bisogni dei propri dipendenti genitori offrendo loro la possibilità di portare i figli in ufficio durante la chiusura delle scuole attraverso l’iniziativa “90 Giorni”.

Progetto 90 Giorni

Il progetto garantisce per 6 settimane consecutive un’assistenza completa ai bambini durante le ore di lavoro. Dipendenti e figli sotto la stessa sede e negli stessi uffici ma impegnati in attività differenti. A tenere a bada i più piccoli ci pensano infatti diversi educatori che, tra le attività, promuovono anche i consigli di Nutripiatto in Movimento, la guida parte del più ampio progetto “Nutripiatto” che dispone di materiale didattico per insegnare ai più piccoli che lo sport e il divertimento sono condizioni essenziali anche in estate e che, con un’alimentazione corretta, sono fondamentali per una crescita sana.

Experience Summer Camp

Da questi presupposti nasce anche la collaborazione tra l'Experience Summer Camp e la Guida Nutripiatto in Movimento una "sinergia vincente", come la definisce il comunicato ufficiale, che offre ai partecipanti un’esperienza integrata di sport ed educazione alimentare: così i giovani imparano non solo a contrastare la sedentarietà e a migliorare le loro abilità sportive, ma anche a prendersi cura del proprio corpo attraverso un’alimentazione varia e bilanciata.

Da quarant’anni, gli Experience Summer Camp sono strutturati in modo che i giovani siano sempre impegnati in giochi, discipline sportive e lezioni teorico-pratiche, sotto la supervisione di uno staff altamente qualificato. Dai 37 iscritti del 1985, quando si chiamava Sport & Holidays Summer Camp, oggi l'Experience Summer Camp ne conta 13.450 (dati anno 2023).

“Siamo orgogliosi di avere messo a disposizione uno strumento in più per i nostri educatori e per quelli di Experience Summer camp -spiega Giacomo Piantoni, HR Director di Nestlé Italia-. Essere presenti in contesti educativi come questo, per il nostro gruppo, significa contribuire a formare abitudini sane fin dalla giovane età e a promuovere una cultura del benessere e l’importanza di una vita attiva anche tra le nuove generazioni. Proprio come suggerisce la nuova guida Nutripiatto in Movimento, che con i suoi consigli aiuta i genitori e gli educatori a gestire al meglio i più piccoli durante le vacanze, senza mai annoiarsi”.

La nuova Guida Nutripiatto in Movimento

Sviluppata in collaborazione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma, la nuova guida risponde al problema urgente fornendo consigli pratici e scientificamente validati per migliorare l'alimentazione e promuovere l'attività fisica nei bambini. Grazie anche alla collaborazione con esperti come Raffaella Spada, medico chirurgo specialista in Medicina dello sport e Nutrizionista, la Guida offre indicazioni specifiche per ottimizzare le prestazioni sportive dei giovani atleti e favorire il recupero dopo l'esercizio fisico. Non solo: suggerisce che è importantissimo invogliare i bambini al moto spontaneo, anche attraverso la pratica di giochi perché il movimento non è solo pratica sportiva, è anche divertimento, attività all’aria aperta, corsa, passeggiata.

Nutripiatto

È il kit realizzato da Nestlé con il contributo scientifico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma per rispondere alle necessità delle famiglie che intendono compiere scelte alimentari equilibrate educando i bambini alla corretta porzionatura degli alimenti, in base all’età e al profilo personale. Nutripiatto, pensato per i bambini tra i 4 e i 12 anni e per gli educatori (famiglia e scuola), oltre al piatto sagomato, ha realizzato negli anni una serie di Guide con ricette bilanciate suddivise per fasce di età”.

Tra le guide “Buongiorno con Nutripiatto”, che con la sua tovaglietta per la prima colazione, mostra le componenti alimentari fondamentali per preparare e consumare una colazione bilanciata.