Marca 2025: accordo BolognaFiere-UnionAlimentari

BolognaFiere e UnionAlimentari-Confapi hanno sottoscritto un accordo triennale di collaborazione per la promozione congiunta di Marca by BolognaFiere, il Salone internazionale della marca del distributore che celebrerà la 21° edizione nei padiglioni di BolognaFiere dal 15 al 16 gennaio 2025.

Organizzata in collaborazione con AdM - Associazione Distribuzione Moderna, Marca by BolognaFiere è l’unico appuntamento in Italia interamente dedicato ai prodotti food e non food a marca del distributore e l’unico in Europa ad annoverare tra gli espositori le principali insegne della distribuzione moderna organizzata, che compongono anche il Comitato Tecnico Scientifico dell’evento. Nel 2024 Marca ha visto la presenza di 1.100 aziende espositrici (oltre la metà di queste specializzate nel settore food & wine) ed è stata visitata da oltre 20mila buyer della Distribuzione Moderna: numeri significativi, che sono cresciuti a doppia cifra, anno dopo anno, nelle ultime edizioni. UnionAlimentari-Confapi, l’associazione di imprenditori che tutela e promuove gli interessi economici e sociali dellepiccole e medie industrie del settore agroalimentare italiano, rappresenta circa 2.800 PMI diffuse su tutto il territorionazionale. La collaborazione con Marca ha l’obiettivo di promuovere la presenza in fiera degli associati che operano nel settore della Mdd, un mercato in continua espansione, che ha ormai assunto un’importanza fondamentale intutta Europa.

Paolo Uberti, presidente di UnionAlimentari-Confapi, sottolinea quanto questa collaborazione offra agli associati l’opportunità unica di partecipare a un evento di rilievo internazionale, dove potranno presentare i propri prodotti, incontrare nuovi partner commerciali e accrescere la visibilità delle loro attività. "Questa sinergia", spiega Uberti, "non solo rafforzala posizione di UnionAlimentari come leader nel supporto e nella promozione delle imprese alimentari italiane, ma crea anche un ambiente favorevole per lo sviluppo di nuove relazioni commerciali e per l’espansione dei mercati di riferimento. Siamo certi che la partecipazione a Marca consentirà ai nostri associati di beneficiare di nuove opportunità di crescita, favorendo l’innovazione e la competitività del settore alimentare italiano».

Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere S.p.A., esprime la propria soddisfazione: "Lo straordinario successo di Marca 2024 testimonia il ruolo che il mercato ha già assegnato al settore della marca del distributore e, in particolare, alla formula espositiva innovativa della manifestazione che BolognaFiere è stata capace di proporre insieme ad Adm. Grazie a questa intesa con UnionAlimentari, la Distribuzione Moderna italiana e quella internazionale troveranno nei nostri padiglioni molte nuove aziende, di piccole e medie dimensioni ma di grandissima qualità, in grado di portare a un vero arricchimento al portafoglio prodotti delle insegne".

Mauro Lusetti, presidente di Adm, conferma la valenza strategica di questa intesa, "che mira a promuovere unulteriore sviluppo della manifestazione fieristica, ampliandone la propria capacità attrattiva e rafforzando, nelcontempo, quella ormai consolidata collaborazione con la filiera produttiva di piccole e medie imprese, che porterannoin fiera nuove eccellenze del Made in Italy".