Pomodoro Pachino Igp: se lo conosci, lo usi (bene)

Arriva il sesto appuntamento stagionale con gli educational tour dedicati ai prodotti siciliani e questa volta il protagonista sarà il Pomodoro di Pachino Igp. L’incontro è fissato per domani, giovedì 18 Luglio 2024, e si inserisce nel calendario degli eventi dedicati ai prodotti Dop, Igp e QS siciliani organizzato e coordinato da Dos Sicilia, ovvero l’Associazione di Consorzi per la Promozione e Valorizzazione di produzioni tipiche Agroalimentari Siciliane a Marchio Dop, Igp e QS. L'evento si terrà in due luoghi di produzione vicino Ispica nel ragusano.

La zona di produzione del Pomodoro di Pachino Igp ricade nei comuni di Pachino, Portopalo di Capo Passero, Noto e Ispica, nelle province di Siracusa e Ragusa, nella Regione Sicilia.

"Gli educational tour costituiscono uno strumento molto valido per illustrare le principali caratteristiche di un prodotto al pubblico. Soprattutto ai giovani", spiega Sebastiano Fortunato, presidente del Consorzio Pomodoro di Pachino, "che sono il nostro futuro. Nelle loro mani consegniamo la lunga esperienza che ha dato vita all'oro rosso di Sicilia, il pomodoro di Pachino Igp. ll nostro Consorzio da oltre 20 anni promuove il valore di questa coltivazione che crea lavoro per migliaia di famiglie siciliane, che con passione e abnegazione lavorano ogni giorno per portare sulle tavole nazionali e internazionali questo prodotto unico al mondo. Oggi sempre più i consumatori prestano attenzione a ciò che mangiano e i giovani sono tra gli utenti più interessati, non solo al gusto e ai valori nutrizionali ma anche a come un cibo viene prodotto, privilegiando concetti come l'etica aziendale, la sostenibilità e l'impatto ambientale. Questi sono anche i principi guida della nostra attività di tutela, affinché il pomodoro di Pachino Igp sia sempre più conosciuto e apprezzato a livello mondiale".

“Dopo il successo degli educational tour dello scorso anno e dei primi cinque di questa stagione siamo soddisfatti della possibilità di presentare un prodotto di pregio, noto in tutta la penisola ma non solo come il Pomodoro di Pachino Igp", afferma il presidente di Dos Sicilia Massimo Todaro, "confermando il grande interesse da parte dei partecipanti agli incontri, un pubblico eterogeneo che si dimostra assai interessato ad approfondire le conoscenze sull’agroalimentare ed i prodotti che consumano. Tutto questo rientra pienamente nella mission di Dos Sicilia che ha come primo obiettivo proprio il favorire lo sviluppo e il progresso in campo alimentare della Regione Siciliana. Questa attività di promozione è stata realizzata con il contributo concesso dalla Regione Sicilia su PSR 2014-2022 Misura 16.4", spiega Todaro, "e, grazie al supporto della Regione Siciliana, con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sarà possibile fare rete e promuovere, nei mercati nazionali ed internazionali, tali prodotti Siciliani di qualità certificata”.

Il primo momento dell’incontro giornaliero è programmato per le ore 10:00 alla società agricola G.S.G. Sipione in via del Gorgo Salato a Marina Marza, frazione di Ispica, dove si svolgerà la visita all’azienda e la presentazione del prodotto, a seguire i presenti si sposteranno alla ProAgri srl, sp 50 Bufali, Marza, Ispica, dove si terrà la visita all’azienda di confezionamento e poi lo showcooking a cura di Antony, Banqueting e Catering.