Metro Italia: David Albert nuovo direttore Offer Management

Metro Italia ha annunciato la nomina di David Albert a nuovo Direttore Offer Management. Albert succederà a Romain Pobé con effetto dal 1° agosto 2024. Attuale direttore Offer Management Makro Portogallo e direttore Offer Management Aviludo, David Albert ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso la sede francese di Metro e vanta un ricco percorso internazionale e una consolidata esperienza all’interno del Gruppo. Durante il suo percorso professionale ha ricoperto diversi ruoli nel settore Sourcing, diventando Head of Area Dry-Food in Metro Ungheria nel 2010. Tre anni dopo è rientrato in Metro Francia come Head of Area Dry, per essere successivamente nominato Regional Operations Manager nel 2017. Dopo essersi spostato in Metro Turchia come Regional Operations Manager e Head of Store Operations, viene nominato direttore commerciale di Makro Portogallo, prima di assumere la sua attuale posizione nel gennaio 2023.

Albert avrà l’obiettivo di consolidare il rapporto con i fornitori e l'implementazione della strategia incentrata sulla multicanalità, aggiornare costantemente l’offerta commerciale in base ai bisogni dei professionisti dell’Horeca, valorizzare ancora di più i prodotti a marchio. Entrando nel team italiano di Metro, il manager francese punta ora a "consolidare e spingere ulteriormente la nostra strategia multicanale nel mercato locale. L’Italia è riconosciuta in tutto il mondo per la sua cultura culinaria e la sua enogastronomia", prosegue questi, "e il nostro impegno è di promuoverla supportando i produttori che si avvalgono della nostra rete per far conoscere i loro prodotti ai professionisti del mondo HoReCa".

"Perseguendo la nostra strategia, puntiamo a consolidare la crescita delle nostre offerte, ad elevare i nostri prodotti a marchio, gli ultra-freschi e i prodotti locali, e ad essere continuamente pionieri di soluzioni innovative e sostenibili per i nostri clienti e per l'intera filiera”, conclude Albert, il quale farà parte del Consiglio di Amministrazione di Metro Italia riportando direttamente all'amministratore delegato Arnoud J. van Wingerde.