"Esportare in Ucraina": webinar di Sace

Come può operare efficacemente un'impresa e quali sono le prospettive attuali e future del Paese? Sace, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell’Economia e delle finanze e specializzato nel sostegno alle pmi, approfondirà il tema il 22 luglio durante il webinar organizzato in collaborazione con Confindustria, Federunacoma e ITA-Italian Trade Agency. Il webinar ha come obiettivo quello di esplorare le opportunità per le aziende italiane attive in settori strategici per l’export italiano verso il mercato, come il settore agricolo e la meccanica strumentale.

Sace, sottolinea la nota, "è in prima linea per supportare le imprese italiane che esportano in Ucraina collaborando con alcune delle principali banche del Paese con l’obiettivo di facilitare le singole richieste degli esportatori e lo scambio commerciale tra le parti".

Negli anni scorsi il conflitto si è abbattuto pesantemente sull'export e i valori sono contenuti ma, prosegue la nota, "il flusso delle esportazioni resta comunque resiliente e a trainare sono settori come l’agroalimentare seguito dalla meccanica strumentale e prodotti chimici e farmaceutici". Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Sace elaborato nel Doing Export Report 2024, la vendita di macchine agricole e gli altri macchinari per l’industria è prevista in crescita del 32% quest’anno e del 43% nel 2025, mentre l’agroalimentare crescerà del 10% nel 2024 e del 15% nel 2025 e i prodotti chimici e farmaceutici aumenteranno del 15,2% quest’anno e del 24,2% il prossimo.

Aprirà i lavori Carlo Formosa, Ambasciatore d’Italia in Ucraina e parteciperanno al dibattito:

Tony Corradini, responsabile Ufficio Kiev di ITA-Italian Trade Agency;

Fabio Ricci, Vice Direttore con delega all'Internazionalizzazione di Federunacoma;

Ozgur Dural dell'Ufficio di Istanbul di Sace;

Christa Augustin, direttore Export & Investment Finance, Sales di Raiffeisen Bank;

Sviatoslav Kuzmych, Direttore International Business Department di UkrEximbank.

A dimostrazione dell’impegno di Sace verso il Paese l’iniziativa con le banche locali si aggiunge al Protocollo d'Intesa siglato da Sace lo scorso giugno, in occasione della Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina a Berlino, insieme ad alcune tra le principali Export Credit Agencies e assicuratori mondiali per favorire progetti legati alla ricostruzione.