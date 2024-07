VéGé scende in pista con Red Bull

Gruppo VéGé e Red Bull scendono in pista per vivere tutta l’emozione della MotoGp: prende il via, in una partnership esclusiva, il concorso Giro Veloce 2024 che permette di vincere esclusive esperienze di hospitality targate Red Bull e biglietti per il “Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024”, in programma dal 6 all’8 settembre, insieme a merchandising firmato Red Bull Ktm.

La partnership prevedrà in affiancamento anche la sponsorizzazione in esclusiva del circuito di Misano, che in occasione del Grand Premio MotoGp dell’8 settembre esporrà il brand VéGé sulle paratie e sulle moto del Team Red Bull Ktm. Fino al 31 luglio i clienti delle insegne di Gruppo VéGé aderenti all’iniziativa potranno partecipare al concorso attraverso l’acquisto (in store o e-commerce) di una confezione singola o “multipacco” di Red Bull Energy Drink, Red Bull Sugarfree, Red Bull Green Edition, Red Bull White Edition, Red Bull Red Edition, Red Bull Apricot Edition, Red Bull Summer Edition, Red Bull Winter Edition o Red Bull Blue Edition.Per partecipare, i clienti potranno collegarsi al sito www.redbull.com/giroveloceIT, cimentarsi nel divertente gioco online a tema “Moto GP” e, seguendo le istruzioni, provare ad aggiudicarsi i numerosi premi in palio fra cui, per i primi 3 classificati, un’Esperienza Hospitality Red Bull “Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024” comprensiva di ingresso alla gara, trasferta A/R e pernottamento in hotel.

A seguire, biglietti omaggio per il MotoGp, zaini e cappellini Red Bull Ktm. Le insegne di Gruppo VéGé che aderiscono all’iniziativa sono: Rossotono Market, Rossotono Local, Rossotono Easy, Ortofrutticola, Maxi Sidis, Maxi Più, Market Più, Gourmet Decò, Iperstore Decò, Maxistore Decò, Supermercati Decò, Superstore Decò, Maxi Sidis, Mini Sidis, Sidis, Iper Futura, Pick Up, Market Ingross, Paghipoco, Nonna Isa, Migross Superstore, Etè, Etè Prime, Grand'etè, Decò Superstore, Piccolo, Iper Tosano, Iperspak, Juniorw, Maxì, Maxì MG, Maxì Family, Spak, Superw, Eurospesa, Maxi’ club, Maxi’ Family, Maxi’ Supermercati, Maxi’ Superstore, Superw, Juniorw, Iperspak, Spak, Decò Local, Superstore Sidis. Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili all’indirizzo www.redbull.com/giroveloceIT