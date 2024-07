Giovani agricoltori/2. Bandi in Lombardia e Toscana

Nuove sovvenzioni per i giovani agricoltori sono state disposte dalle amministrazioni regionali di Lombardia e Toscana. Dal Pirellone sono in arrivo 1,3 milioni di euro destinati a 31 imprese beneficiarie, nell’ambito dell’intervento del complemento regionale dello Sviluppo Rurale dedicato all’insediamento di giovani agricoltori.

“Si tratta", dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, "del primo periodo di applicazione, dei quattro complessivi, di uno dei bandi più importanti della nostra programmazione, che rimane aperto fino a gennaio 2025 con una dotazione totale di 15 milioni di euro, ed è pensato per favorire il ricambio generazionale nelle aziende lombarde, dando spazio ai giovani che vogliono lavorare nel settore portando idee nuove o affiancando competenze e professionalità già presenti”.

Possono aderire al bando gli agricoltori di età compresa fra 18 e 41 anni non compiuti e insediati per la prima volta in un’azienda agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda. L’importo del premio, in relazione all’area dove è ubicata l’azienda in cui avviene il primo insediamento, è di 50mila euro per le aree svantaggiate di montagna e di 40mila euro per le altre aree.

“A queste prime 31 domande finanziate", prosegue l’assessore Beduschi, "si aggiungeranno quelle presentate nei successivi tre periodi, con 59 relative al secondo periodo attualmente in fase di istruttoria e richieste per altri 2.6 milioni di euro. Nella passata programmazione della Pac, con il Psr 2014-22, Regione Lombardia ha stanziato con analoga finalità quasi 55 milioni di euro, permettendo l’insediamento in agricoltura di 1707 nuovi imprenditori agricoli”.

Una misura analoga è stata approvata in Toscana, dove la giunta regionale, su iniziativa del vicepresidente e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato le disposizioni specifiche per l’attuazione del bando della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024.

Il bando, atteso per il mese di luglio 2024, è inserito nell’ambito di Giovanisì, progetto regionale per l’autonomia dei giovani, e vuole incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori con l’obiettivo non solo di favorire il ricambio generazionale ma anche sostenere la permanenza degli under 40 nelle aree rurali.

Con una dotazione finanziaria di 3 milioni e 200mila euro, il bando dà la possibilità ai giovani di ottenere un premio (a fondo perduto) di 65.000 euro per l’avviamento dell’attività agricola e dei contributi agli investimenti. Il premio sale a 70.000 euro in caso di insediamenti in aziende ricadenti in aree montane. I beneficiari sono di età compresa fra 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti, che si insediano per la prima volta in azienda agricola in qualità di capo azienda e che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali o che le conseguiranno entro la data di conclusione del piano di sviluppo aziendale. Il premio sarà corrisposto in due rate, l’ultima delle quali dopo la verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.