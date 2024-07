Escursioni in montagna: il decalogo di Levissima

Tra chi è già partito, chi sta preparando le valigie e chi freme per l’arrivo delle ferie, il 42% degli italiani pianifica le vacanze all’interno dei confini nazionali. Tra le mete più gettonate, la vacanza green è ormai entrata stabilmente nelle abitudini dei vacanzieri, con una crescente preferenza per la montagna (25%), nonostante il mare rimanga la destinazione prediletta degli italiani (72%).

Levissima, che da sempre si impegna per la salvaguardia dell'ambiente a partire dall’ecosistema montano – origine della sua acqua – e dalle foreste, stila insieme a Fondo Forestale Italiano il Decalogo per vivere la propria vacanza green in sicurezza e rispettando l’ambiente. Che si scelga un’escursione in montagna o un’avventura a contatto con la natura immersi nelle foreste o nei parchi, ci sono delle semplici ma importanti regole da seguire.

Ma perché gli italiani scelgono la vacanza green? La crescente popolarità delle vacanze green si deve a diversi fattori: anzitutto c'è una maggiore consapevolezza ambientale tra i viaggiatori, che cercano di ridurre la loro impronta ecologica scegliendo destinazioni che promuovono la sostenibilità. Le aree naturali offrono opportunità per attività all'aria aperta, come escursioni, ciclismo e osservazione della fauna, che non solo sono ecologiche ma anche benefiche per la salute e il benessere. La montagna, in particolare, attrae i vacanzieri per la sua capacità di offrire un contatto diretto con la natura incontaminata e paesaggi mozzafiato. Le montagne italiane offrono una vasta gamma di attività che vanno dall'escursionismo e l'alpinismo alle passeggiate tranquille nei boschi e alle visite ai rifugi alpini. Inoltre, l'aria pulita e fresca delle alture è un sollievo dal caldo estivo delle città e delle coste.

Levissima, da sempre in prima fila per la salvaguardia del territorio montano da cui ha origine, si impegna – nel suo percorso di sostenibilità – a utilizzare le risorse naturali in modo condiviso e responsabile, promuovendo stili di vita sostenibili e progetti per ridurre l'impatto ambientale. Con il recente lancio della piattaforma interattiva Rigeneriamoinsieme.it, dedicata alla rigenerazione a 360°, Levissima intende, ancor di più, favorire azioni concrete e misurabili per la salvaguardia del territorio montano e il benessere individuale.

Per questo motivo, ha stretto numerose collaborazioni, tra cui quella con il Fondo Forestale Italiano, con cui ha stilato il Decalogo per vivere al meglio la vacanza green e a cui destinerà fondi per la tutela dei boschi. La missione del Ffi è infatti quella di lasciare i propri boschi alla libera evoluzione, senza tagli e senza altri interventi umani, a vantaggio della vita, della biodiversità animale e vegetale e per contrastare gli effetti locali dei cambiamenti climatici.

1) Non abbandonare i rifiuti (e smaltiscili correttamente una volta tornato a casa)Porta sempre con te un sacchetto per raccogliere i tuoi rifiuti e quelli che trovi lungo il cammino. L'abbandono dei rifiuti inquina l'ambiente e mette a rischio la salute della fauna locale. Ricordati di smaltirli correttamente una volta tornato a casa.

2. Non accendere fuochi. Il fuoco è il peggior nemico della foresta. Non accendere fuochi, nemmeno per cucinare, poiché possono facilmente sfuggire al controllo e provocare incendi devastanti. Usa fornelli portatili e accendi fuochi solo nelle aree apposite se consentito.

3) Non uscire dai sentieri segnalati. Seguire i sentieri segnalati aiuta a proteggere la vegetazione e l'habitat degli animali. Uscire dai percorsi tracciati può causare danni significativi all'ecosistema, compattando il suolo e distruggendo piante delicate.

4) Non raccogliere i fiori e non danneggiare gli alberi. Rispettare la flora locale è essenziale per mantenere l'equilibrio naturale della foresta. Raccogliere fiori o danneggiare gli alberi priva gli animali del loro nutrimento e può compromettere la crescita delle piante.

5) Non disturbare gli animali. Gli animali della foresta sono sensibili alla presenza umana. Evita di avvicinarti troppo e non dare loro da mangiare. Disturbarli può causare stress e alterare i loro comportamenti naturali.

6) Non fare rumore inutile. I rumori possono spaventare gli animali e disturbare la quiete della foresta. Parla a bassa voce e goditi i suoni naturali del bosco, che hanno un effetto rilassante sulla mente e favoriscono il benessere.

7) Muoviti con lentezza. Camminare lentamente ti permette di osservare meglio l'ambiente circostante e riduce il rischio di incidenti. Inoltre, muoversi con calma aiuta a minimizzare l'impatto sull'ecosistema e a non disturbare gli animali.

8) Indossa un abbigliamento adeguato. Vestiti in modo appropriato per le condizioni meteo e il terreno che affronterai. Abbigliamento comodo e a strati, scarpe da trekking robuste e un cappello sono essenziali per un'escursione sicura e confortevole.

9) Non sottovalutare una corretta idratazione e nutrizione. Porta con te acqua sufficiente e cibi energetici per mantenerti idratato e nutrito durante l'escursione. Una buona idratazione e alimentazione sono fondamentali per mantenere l'energia e prevenire problemi di salute.

10) Proteggi la tua pelle. Usa crema solare per proteggere la pelle dai raggi UV, anche nelle giornate nuvolose. Indossa occhiali da sole e un cappello per proteggerti dal sole e prevenire scottature o colpi di calore.