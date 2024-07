Dehors /2. Stoppani (Fipe): "Ddl mette ordine sulle procedure"

"Come Fipe esprimiamo il nostro apprezzamento per il provvedimento sui dehors, che dà seguito all’impegno preso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione proprio della Giornata della Ristorazione 2024". Questo il commento del presidente della Federazione italiana Pubblici Esercizi (Fipe) Lino Enrico Stoppani a quanto uscito dal Consiglio dei Ministri di oggi in merito alla delega al Governo per il riordino delle procedure in materia di dehors per i pubblici esercizi (leggi notizia EFA News).

"La semplificazione delle procedure non significa improvvisazione", sottolinea Stoppani, "ma è il giusto presupposto per dare agli imprenditori la certezza che gli investimenti effettuati per creare spazi rispettosi del contesto urbano abbiano una prospettiva certa e duratura. Un dehor con questi criteri non solo migliora nel suo complesso la qualità della vita di cittadini e turisti, ma anche l'attrattività stessa delle città".

"Per questi obiettivi la semplificazione da sola non basta. È necessaria una solida azione di contrasto ad ogni forma di abusivismo che contempli anche la sospensione delle autorizzazioni in caso di violazioni dei criteri stabiliti. La bussola che deve guidare il rilascio delle autorizzazioni per il suolo pubblico è l’accessibilità di strade e marciapiedi, mentre la salvaguardia del valore paesaggistico e culturale degli spazi urbani vanno assicurati con investimenti adeguati, attenti anche alla qualità degli arredi. I tanti valori che i dehors esprimono", conclude il presidente di Fipe, "sono stati condensati in un manifesto reso pubblico proprio oggi”.

"Soddisfazione" è stata espressa anche da Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio, che accoglie il provvedimento sui dehors come "risultato di un processo di ascolto e dialogo di imprese e associazioni con le istituzioni, per cui ringraziamo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per la grande attenzione e sensibilità riservata al tema".

"Il provvedimento, infatti, che dà seguito alle indicazioni contenute nella proposta di legge a prima firma dell’onorevole Gianluca Caramanna in merito, sottolinea il valore culturale rappresentato dai dehors per la salvaguardia e la tutela delle nostre città”, conclude Calugi.