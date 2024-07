Dehors: Cdm approva norma nell'ambito del ddl Concorrenza

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza. Il provvedimento contiene - tra gli altri punti - importanti misure in materia di dehors (ovvero qualunque oggetto mobile posto sul suolo pubblico e predisposto per attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti). I quattro pilastri della riforma dei dehors sono: più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni, più sviluppo per l'Italia. Il provvedimento intende stabilire "regole certe ponendo fine alla giungla che caratterizza il settore, incentiva gli investimenti migliorando la ricettività e il decoro urbano", di legge in una nota del Mimit.

Nello specifico, il Ddl stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della legge è prevista l’emanazione di un decreto legislativo, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy e di concerto con i ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Pubblica Amministrazione, del Turismo e delle Infrastrutture, per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività. Si prevede, inoltre, che i Comuni adeguino i propri Regolamenti per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi. Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.

“Siamo convinti sia necessario aumentare la competitività del nostro Paese, anche attraverso la concorrenza interna, e con l'approvazione del ddl Concorrenza compiamo un altro significativo passo nella giusta direzione, a supporto delle imprese e a tutela dei consumatori”, ha dichiarato il ministro Urso.

“Per quanto di nostra competenza", continua il titolare del Mimit, "penso siano particolarmente importanti le norme che riguardano il settore delle assicurazioni, a garanzia dei consumatori, e il settore della ristorazione e dell'accoglienza. Rispetto a questo specifico punto, abbiamo gettato le basi per superare la fase emergenziale e impostare una riforma organica del settore che risponde a quattro obiettivi: migliorare l'accoglienza, aumentare il decoro delle città, incentivare gli investimenti e consentire maggiori risorse per i Comuni. Un quadro di certezza delle regole condiviso positivamente con tutti gli interlocutori istituzionali, comuni, ministeri e sovrintendenze, nell’interesse degli operatori economici”.