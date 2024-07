Moderna 2020 (Gruppo Végé): debutta la marca distributore

Moderna 2020, realtà di spicco della Distribuzione Moderna, presente in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria e impresa socia di Gruppo VéGé, ufficializza il lancio delle sue linee di prodotti a marchio: eté e Mastrobontà. Il progetto marca del distributore sviluppato dall’azienda che fa capo alla famiglia Mastromartino rispecchia un’accurata fase di preparazione e una strategia ben delineata dandosi obiettivi ambiziosi. Entro l’anno in corso, infatti, Moderna 2020, attraverso una rete multinsegna e multiformat di 170 punti vendita, ha in programma di portare a scaffale oltre 400 nuove referenze suddivise tra i brand eté e Mastrobontà, di cui 1/3 sono già disponibili nei supermercati Eté, Grand’eté, Eté Prime, Eté Smarty, Xsempre e Superdis.

Per i prodotti a marchio eté, Moderna 2020 ha scelto un posizionamento Edlp (Every Day Low Price), assicurando così alla clientela prezzi vantaggiosi e bloccati. L’essenza dell’offerta è sintetizzata in modo efficace dal claim "Convieneté”, che comunica al consumatore che le referenze a marchio eté sono competitive non solo sul prezzo, ma anche per qualità dei prodotti e per la garanzia data da processi produttivi certificati e controlli rigorosi.

Allo scopo di rimarcare ulteriormente l’attenzione a una convenienza a tutto tondo, il claim Convieneté è accompagnato graficamente da un lucchetto che racchiude il payoff: "Qualità a prezzo bloccato”. L’ingresso di Moderna 2020 nella marca del distributore è completato dalla presentazione della linea premium a marchio Mastrobontà. Questa linea nasce per soddisfare i palati più esigenti, accompagnandoli in un’esplorazione delle eccellenze del panorama gastronomico italiano ed estero. Mastrobontà mette in risalto la competenza di Moderna 2020 nel selezionare fornitori e referenze combinando l'elevata qualità dei prodotti all’attenzione sulla competitività dei prezzi di vendita.

Con il lancio in contemporanea dei marchi eté e Mastrobontà, Moderna 2020 si impegna a rafforzare la propria presenza nel mercato della marca del distributore, rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità ma anche al costo dei prodotti alimentari. La strategia perseguita dall’Azienda è chiara: accreditare il marchio eté come sinonimo di fiducia e convenienza e posizionare Mastrobontà come punto di riferimento nel segmento premium.

Per Moderna 2020, la presentazione della nuova offerta rappresenta "un passo importante, ma anche coerente con l’impegno assunto all’atto di fondare Moderna 2020, ossia sviluppare progetti innovativi per rispondere alle esigenze del consumatore del futuro", dichiara Nicola Mastromartino, amministratore di Moderna 2020.