Usa: guerra totale alla salmonella dei polli

Il Food Safety and Inspection Service (Fsis) del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha pubblicato una normativa atta a ridurre in modo più efficace la contaminazione da salmonella e le malattie associate ai prodotti avicoli crudi. Si tratta del culmine dello sforzo triennale del Fsis per rivalutare la propria strategia per il controllo dei tassi di salmonella nel pollame e proteggere i consumatori americani dalle malattie trasmesse dagli alimenti legate al consumo di prodotti avicoli.

I batteri della Salmonella causano oltre 1 milione di infezioni umane negli Stati Uniti ogni anno, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Il cibo è la principale fonte di infezioni da Salmonella e il pollame è tra le principali fonti di infezione alimentare da Salmonella. Il Fsis stima che vi siano 125mila malattie trasmesse dagli alimenti da Salmonella associate al pollo e quasi 43mila malattie trasmesse dagli alimenti da Salmonella associate al tacchino all'anno. Nonostante i dati del Fsis indichino che la contaminazione da Salmonella nei prodotti avicoli è diminuita, non è stata osservata una riduzione delle malattie da Salmonella in senso lato.

"Troppi consumatori si ammalano a causa di pollame contaminato da Salmonella e l'annuncio di oggi [ieri, ndr] segna uno storico passo avanti per combattere questa minaccia", ha affermato il segretario all'Agricoltura Tom Vilsack. "Questo quadro proposto rappresenta un approccio sistematico per affrontare la contaminazione da Salmonella durante la macellazione e la lavorazione del pollame, che include standard applicabili che si tradurranno in cibo più sicuro per i consumatori e meno malattie".

La proposta stabilirebbe standard per il prodotto finale per impedire che carcasse di pollo crudo, parti di pollo, pollo macinato e prodotti di tacchino macinato che contengano qualsiasi tipo di Salmonella pari o superiore a dieci unità formanti colonie (Cfu) per grammo/ml e qualsiasi livello rilevabile di almeno uno dei sierotipi di Salmonella di rilevanza per la salute pubblica entrino in commercio. I sierotipi di Salmonella di rilevanza per la salute pubblica proposti identificati per carcasse di pollo crudo, parti di pollo e pollo sminuzzato sono Enteritidis, Typhimurium e I,4,[5],12:I:- ; e per il tacchino sminuzzato crudo sono Hadar, Typhimurium e Muenchen. La proposta richiederebbe inoltre agli stabilimenti avicoli di sviluppare un programma di monitoraggio microbico per prevenire la contaminazione da patogeni in tutto il sistema di macellazione