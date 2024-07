Estate, l'Italia brinda con Boem

Conquista "i migliori bar dell'Italia" Boem, la nuova bevanda frizzante sul mercato italiano, leggermente alcolica e al gusto di zenzero, grazie alla partnership strategica con Velier, leader nella distribuzione di bevande alcoliche e pioniere di brand di successo come Fever Tree e Hendricks. La collaborazione con i principali grossisti nazionali ha permesso a Boem di raggiungere capillarmente tutte le province italiane, con l'obiettivo di essere presente, entro l'anno, nei principali locali da aperitivo.

Boem è un ready-to-drink Made in Italy, si contraddistingue per una caratteristica nota di zenzero, con una bassa gradazione alcolica e un ridotto apporto calorico. È la bevanda alcolica meno calorica sul mercato italiano, vegana e senza glutine: perfetta da gustare fredda direttamente dalla lattina o in alternativa con aggiunta di ghiaccio e limone, si presta anche a innovative rivisitazioni in chiave mixology, come dimostrato da Unseen a Milano.

Quella che stiamo vivendo, dunque, potrebbe essere l'estate giusta all'insegna di Boem, vista dalla genovese Velier, marchio storico nella distribuzione di spirit, come protagonista in molti locali tra cui luoghi di tendenza e principali festival musicali, dal Phi Beach al Blu Beach in Sardegna al Papeete Beach di Riccione, fino ai locali più cool della costiera adriatica. Boem, sottolinea Velier, "sarà il brindisi perfetto per le calde serate estive".

Dopo il successo riscosso al Kappa Futur Festival di Torino, al Lumen Festival di Vicenza e al Rock in Roma, dove sono state vendute 20.000 lattine in poche ore, Boem sarà presente in altre 104 tappe di festival in tutta Italia, tra cui l’atteso Red Valley a Olbia e nelle restanti date del Jesolo Music Park. Il brand ha, inoltre, stretto una partnership con il gruppo veneziano Ligabue, attivo globalmente nel travel retail marittimo: grazie a questa collaborazione quest’estate Boem sarà presente su tutte le navi Moby che porteranno migliaia di italiani in vacanza.

Garantita anche una presenza capillare nella gdo. Dopo il successo della partnership con Esselunga, Boem ha siglato accordi con le principali insegne della grande distribuzione tra cui Conad, Pam, Coop, Famila, Despar, Crai e molte altre realtà locali, grazie al supporto di Gianantonio Tramet che, con la sua società Tramite Group, ha permesso a Boem di posizionarsi rapidamente sugli scaffali della gdo su tutto il territorio nazionale.

I risultati non si sono fatti attendere: le vendite di Boem nei supermercati sono cresciute del 47% nell'ultimo mese. Da settembre, inoltre, Boem sarà presente anche negli store Carrefour, aumentando ulteriormente la propria capillarità sul territorio.

Boem, sottolinea Velier, è anche sinonimo di esperienze uniche: dalla sponsorizzazione del museo di Obey con workshop d'arte, a biglietti e incontri con i calciatori del Milan, fino a pass per i principali festival musicali italiani. Infine, quest'inverno, Boem sarà partner dei locali Super G, non solo a Courmayeur, ma anche nelle nuove aperture di Madonna di Campiglio e Cervinia.