Marca by BolognaFiere: 21a edizione trainata dalla crescita del settore

Marca by BolognaFiere si prepara a una 21a edizione a tutto business. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Associazione Distribuzione Moderna (Adm), si farà nuovamente specchio del mercato e punto di riferimento dell’intero ecosistema della Marca del Distributore. In un periodo caratterizzato da trasformazioni, inflazione e riduzione del potere di acquisto delle famiglie, l’appuntamento fieristico punta i riflettori sulle abitudini di consumo sempre più orientate alla Mdd, un settore in crescita in tutta Europa, nonché sulle strategie e i modelli di sviluppo utili alla community professionale in cerca di soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide attuali e future del mercato.

La crescita della fiera bolognese trova riscontro negli ottimi dati sulle vendite dei prodotti a marca privata. Come certifica Circana – partner di BolognaFiere anche per il 2025 – al primo semestre 2024, la Marca del Distributore risulta il segmento più dinamico del mercato: con un incremento delle vendite a valore di +2,7% a totale Omnichannel, la Mdd sviluppa oltre 14,5 miliardi di euro di ricavi complessivi, raggiungendo 30,1 punti di quota (+0,2 rispetto al primo semestre 2023). Crescita confermata anche da un aumento dei volumi di vendita del +3,6%.Guardando alle merceologie, migliora il posizionamento competitivo della Mdd in tutti i reparti, con particolare riferimento ai segmenti drogheria alimentare, carni e pet care (tutti al +0,5 pti quota) e al cura casa (+0,4 pti).L’incremento a valore tra i reparti è sostenuto da un contestuale aumento nei volumi, fatta eccezione per il reparto bevande. Con un trend positivo e un’ampia offerta assortimentale, che ben coniuga qualità e convenienza, la Mdd è preferita da milioni di consumatori, ricoprendo sempre più un ruolo chiave per lo sviluppo del settore e delcomparto agroalimentare.

Condividere e intensificare una strategia di promozione dell'evento sulle piazze internazionali efficientando risorse e nuove opportunità di business, accrescere la visibilità sui mercati e diventare punto di riferimento globale in materia di Mdd: è da questi presupposti che nasce la principale novità dell’edizione 2025,l’introduzione di una giornata in più, quella di martedì 14 gennaio, che si aggiunge alle due di manifestazione(mercoledì 15 e giovedì 16), e destinata esclusivamente agli incontri B2B. L’iniziativa offrirà agli espositori la possibilità di dialogare con buyer selezionati e qualificati per avviare nuove relazioni e sviluppare partnership commerciali sui mercati esteri. L’International Buyers Preview del 14 gennaio è stata accolta con grande entusiasmo sia da parte degli espositori iscritti, sia dai buyer esteri che hanno già confermato la loro presenza, a ulteriore riprova della crescita internazionale della fiera.

Si conferma di grande richiamo per il pubblico di operatori e professionisti il programma convegnistico di Marca, articolato in conferenze e focus sui più attuali dati di mercato, con workshop e focus tematici che coprono ogni aspetto d’interesse per la private label. È calendarizzata al mattino di mercoledì 15 gennaio la presentazione del Position Paper di The European House Ambrosetti, promosso da Adm e Marca by BolognaFiere, cui seguirà un momento di approfondimento constakeholder e protagonisti del settore.

Nel pomeriggio, spazio al XXI Rapporto Marca by BolognaFiere, annuale fotografia sul ruolo della Marca del Distributore scattata da Circana, e alla seconda edizione del convegno tenuto da GS1 Italy con un approfondimento sul suo Osservatorio Non Food, lo studio annuale dedicato alle tendenze di 13 settori non alimentari, e sul Digital Product Passport, l'insieme di informazioni sul prodotto a supporto dell’economia circolare e della sostenibilità. Ad animare le giornate di manifestazione anche gli incontri specialistici di Marca Fresh, la presentazione dell’Osservatorio Packaging del largo consumo a cura di Nomisma e la premiazione dell’Adi Packaging Design Award.

Di sicuro richiamo per gli operatori in visita sarà la nuova edizione dell’International Private Label Selection – Ipls, promossa dall'evento in collaborazione con Expertise On Field – Iplc. L’Ipls metterà in vetrina prodotti lanciati o di prossimo lancio delle aziende espositrici. Questi prodotti saranno inizialmente presentati in una sezione dedicata del sito web e successivamente esposti all’interno di uno spazio denominato Ipls Manufacturers’ Innovation Expo, dove saranno visibili in anteprima ai buyer internazionali durante la preview del14 gennaio e a tutti i visitatori nei giorni dell'evento, il 15 e 16 gennaio. L’esposizione dell’Ipls proseguirà anche nei mesi successivi, quando verrà riproposta in occasione di altre iniziative internazionali organizzate da Marca by BolognaFiere, a partire da Marca China.