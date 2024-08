Al via la Fiera del peperone di Carmagnola (Torino)

È tutto pronto per la 75a edizione della Fiera nazionale del peperone di Carmagnola (Torino) in programma da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre. Un traguardo storico, sottolineano gli organizzatori, "che testimonia la lunga tradizione e il successo continuo di questo evento". L’inaugurazione è prevista per venerdì 30 agosto alle ore 21 sul Palco di Piazza Sant’Agostino a Carmagnola: darà il via alla fiera considerata qualcosa più di un semplice evento gastronomico: è, piuttosto, "una celebrazione della cultura, della tradizione e dell’innovazione agroalimentare, con importanti ricadute positive per la città". Dieci giorni che, dicono ancora gli organizzatori, "trasformano Carmagnola nel cuore pulsante del mondo del peperone e delle eccellenze agroalimentari"

Tra gli eventi della giornata inaugurale, dalle ore 21 al Villaggio “Viva la Puglia” nei Giardini Unità d’Italia.

Sabato 31 si entra nel vivo della manifestazione con showcooking, degustazioni, spettacoli itineranti ma anche premiazioni come il Peperone D’oro che verrà consegnato al maestro Alberto Cipolla, carmagnolese doc, compositore delle musiche di alcuni celebri musical e direttore in diverse occasioni della prestigiosa orchestra del Festival di Sanremo.

Immancabile l’appuntamento con il Peperone Day per domenica 1 settembre, una giornata speciale per festeggiare un prodotto unico nel suo genere con diverse iniziative, dai numerosi ristoranti in Italia e all’estero che aderiscono all’iniziativa realizzando un menù a tema peperone, allo storico Concorso del Peperone riservato ai produttori locali dove verranno premiati gli esemplari più pesanti delle quattro tipologie di peperone tra quadrato, lungo o corno di bue, trottola, tumaticot e quadrato allungato.

Tutti i peperoni iscritti al Concorso verranno ritirati dal Comune di Carmagnola e lasciati in esposizione per tutta la giornata: questi saranno poi devoluti a O.A.M.I e FA.VOL.HA, due associazioni di volontariato carmagnolesi operanti a favore di persone disabili che beneficeranno del ricavato per le proprie attività e progetti. A queste due associazioni andrà inoltre il ricavato del Pane della Fiera, buonissimo pane al peperone che viene prodotto tutti i giorni della Fiera da volontari e che quest’anno verrà venduto in corso Sacchirone, vicino al villaggio delle Pro Loco.

Degno di nota anche il Peperone Urbano, competizione orticola ideata dal Consorzio del Peperone e dal Comune di Carmagnola che premierà i primi tre classificati che si sono cimentati nella coltivazione biologica del famoso prodotto orticolo nella propria casa, sul proprio terrazzo o giardino.

l pubblico potrà scoprire e assaggiare il prodotto passeggiando tra le vie del centro storico, grazie ai 200 stand espositivi, Piazza Mazzini si trasforma nella Piazza dei Sapori con il Mercato dei Produttori del Consorzio del Peperone e un enorme ristorante all’aperto, Piazza Bobba diventerà, invece, l’Osteria Italia. Mentre saranno via Bobba, Corso Garibaldi, i Giardini del Castello, via Silvio Pellico, Piazza Manzoni, Corso Sacchirone e i Giardini Unità d’Italia a ospitare i moltissimi stand di esposizione e vendita del peperone. Come ogni anno, viene allestita una grande rassegna commerciale con la migliore produzione ed il miglior commercio proponendo una vasta gamma di prodotti e servizi.