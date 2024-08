L'Asia affila le armi per la sua fiera dell'agroalimentare

L'Asia affila le armi e si prepara a dare battaglia nel settore dei nuovi prodotti food and beverage nel fiorente settore degli snack e delle bevande. Sono questi i segmenti destinati ad avere un ruolo di primo piano nella prossima Fi Asia, in programma dal 4 al 6 settembre a Giacarta, in Indonesia, evento che si propone di riunire i principali stakeholder del settore food and beverage appunto.

La regione Asean, l'associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico, vanta un mercato degli ingredienti alimentari in rapida evoluzione: per questo, la nuova edizione di Fi Asia presenterà i progressi tecnologici in materia di sostituzione dei latticini, emulsionanti, aromi, proteine e ingredienti funzionali in un formato interattivo.

Investitori, partner commerciali, clienti, fornitori e potenziali nuovi operatori del settore F&B parteciperanno ai tre giorni di fiera: parliamo di circa 400 espositori che presenteranno prodotti e applicazioni, mentre conferenze, tour e oltre 60 seminari tecnici faciliteranno lo scambio di conoscenze.

Tra gli espositori accreditati c'è Parmovo, fondata nel 1978 a Colorno, in provincia di Parma e specializzata nella selezione e vendita di uova: nel 1980, Parmovo ha iniziato a trasformare le uova in derivati come omogeneizzati, o parti destinate agli alimenti a base di uova pastorizzate come pasta, dolci, biscotti, gelati, maionese. L'altro nome made in Italy presente in fiera a Giacarta è Eurovo, azienda leader nel mercato europeo, opera da oltre 50 anni nel settore delle uova e degli ovoprodotti, dalle uova agli ovoprodotti liquidi, polveri d'uovo, lisozima: la fabbrica di Santa Maria In Fabriago (RA) è in grado di fornire una gamma completa di prodotti, da stalla, da allevamento all'aperto e biologici con i suoi diversi marchi, Eurovo Service, le Naturelle e il neonato ProUp.

Rose Chitanuwat, regional portfolio director ASEAN di Informa Markets, riconosce che il Sud-Est asiatico ha il potenziale per essere una delle zone di crescita più dinamiche al mondo per gli ingredienti alimentari. "Questo -spiega Chitanuwat- fa presagire enormi opportunità per i produttori del settore food and beverage, che possono spingersi oltre i confini dello sviluppo dei prodotti. Ma è anche un mercato frammentato che deve affrontare molte sfide in termini di infrastrutture, sostenibilità e investimenti”.

“Abbiamo progettato un forum -prosegue Chitanuwat-che faciliti l'interazione della catena di fornitura e fornisca alle aziende le conoscenze, il supporto e le connessioni di cui hanno bisogno per realizzare il potenziale che questo mercato offre. Siamo ansiosi di vedere come gli espositori e i visitatori sfrutteranno le risorse e i punti di contatto offerti da Fi Asia”, continua Chitanuwat.