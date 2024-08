La "sensorialità" entra nella nutrizione

Per vivere la tavola in modo nuovo, per evitare che le diete siano sinonimo di frustrazione, torna, forte del successo della prima edizione, il master dell’Università di Pisa sulle Scienze Sensoriali per un’alimentazione sana e consapevole. Il master è promosso dal dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell'Università di Pisa sotto l’egida del Centro interdipartimentale di Ricerca nutraceutica e alimentazione per la salute Nutrafood e in collaborazione con il Centro studi assaggiatori e l'International academy of sensory analysis (Iasa).

Il master è caratterizzato da un elevato grado di multidisciplinarietà e si pone l’obiettivo "ambizioso", come sottolinea il comunicato ufficiale, di creare una "cerniera innovativa ed efficace tra aziende e mondo accademico fornendo agli studenti le competenze indispensabili per diventare esperti di scienze sensoriali per l'alimentazione". Il percorso altamente multidisciplinare proposto è unico nel suo genere e si pone l’obiettivo di coniugare le conoscenze relative alle percezioni sensoriali specifiche di ciascun individuo con le caratteristiche chimico/nutrizionali e organolettiche degli alimenti che costituiscono la dieta mediterranea per sviluppare un approccio innovativo e consapevole alla scelta di regimi alimentari corretti da un punto di vista nutrizionale, ma al tempo stesso gratificanti sul piano sensoriale.

Grazie all’esperienza maturata nella prima edizione, questa seconda edizione vedrà ancora più forte l’interazione tra mondo accademico, realtà aziendali e studenti: l'obiettivo è "garantire agli iscritti un’esperienza formativa innovativa", basata su una multidisciplinarietà accademica fortemente interconnessa con il mondo produttivo.

Altro obiettivo, relativo alle aziende, è quello di offrire "l’opportunità rara di instaurare un dialogo interattivo e costruttivo con docenti e studenti caratterizzati da una vasta gamma di sfere di competenza che difficilmente si trovano a operare in uno stesso contesto".