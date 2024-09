Agroalimentare sardo in tournee a Düsseldorf

Itkam, ossia la Camera di Commercio italiana per la Germania presenta in collaborazione con l’Azienda speciale centro servizi promozionali per le imprese di Cagliari-Oristano le specialità enogastronomiche di 14 produttori sardi alla Rolling Pin Convention che si terrà a Düsseldorf dal 30 settembre al 1° ottobre 2024. L'evento, che vede tra i suoi partner Italian Exhibition Group, ospita per la prima volta prodotti e produttori della regione Sardegna che presentano le loro specialità gastronomiche in quello che è considerato il secondo simposio alimentare più grande d’Europa.

Un evento, sottolinea Itkam, che richiama l’élite della gastronomia a Düsseldorf: chef, sommelier, barman e professionisti dell’industria gastronomica provenienti da tutta la Germania si riuniscono per condividere le loro esperienze e il loro know-how culinario. Con cinque palchi attrezzati per cooking show e masterclass, la Rolling Pin Convention ospita oltre 100 sessioni in cui esperti del settore presentano le tendenze culinarie più innovative.

La Sardegna, sottolinea la nota di presentazione, è conosciuta per la sua tradizione gastronomica, un connubio perfetto tra le delizie del mare e dei prodotti delle numerose aziende agricole locali. Il profumo dell’aria salmastra e il clima soleggiato sono i due elementi che caratterizzano l’offerta culinaria dell’isola, da sempre apprezzata dai buongustai tedeschi. Non a caso, la Sardegna è una meta ambita per chi cerca vacanze estive all’insegna del gusto e della bellezza naturale.

In occasione della Convention, Itkam organizzerà degli incontri B2B con le aziende sarde partecipanti: le attività previste includeranno due masterclasses e cooking show, dove i partecipanti potranno assistere alla preparazione e alla degustazione dei prodotti tipici dell’isola. Le muggine alla tradizionale fregola, passando per i formaggi pecorini, accompagnati da vini locali, liquori e pane carasau, in un percorso di degustazione senza pari.

Stefania Lettini, noto volto televisivo e ambasciatrice del made in Italy in Germania, insieme a Gianluca Casini, presidente dell’Associazione cuochi italiani in Germania, accompagneranno i partecipanti in un viaggio sensoriale, raccontando la ricchezza culinaria della Sardegna attraverso i prodotti delle imprese partecipanti, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.